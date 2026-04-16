Gërvalla në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan: Marrëveshja me Danimarkën rrit përgjegjësinë për sistemin korrektues
Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka vizituar të mërkurën Qendrën e Paraburgimit në Gjilan, gjersa ka folur edhe për Marrëveshjen Ndërkombëtare me Mbretërinë e Danimarkës.
Gërvalla në një postim në Facebook shkruan se sistemi korrektues mbetet një nga testet më të drejtpërdrejta të seriozitetit të shtetit ndaj drejtësisë dhe nuk lë hapësirë për standarde të dyfishta.
“Në këtë drejtim, edhe angazhimet ndërkombëtare që kemi marrë, përfshirë këtu Marrëveshjen Ndërkombëtare me Mbretërinë e Danimarkës, e rrisin përgjegjësinë tonë për të ndërtuar një sistem korrektues funksional, të besueshëm dhe në përputhje të plotë me standardet që kërkojmë vetë t’i përfaqësojmë.
Me stafin drejtues dhe atë korrektues, folëm për përgjegjësinë konkrete që kemi në garantimin e respektimit të të drejtave të personave të privuar nga liria, si dhe për nevojën që standardet të zbatohen në praktikë, jo vetëm të mbeten në letër, sepse si trajtohen të privuarit nga liria, tregon sa vlen realisht sundimi i ligjit”, tha ajo.
Gërvalla tha tutje se angazhimi institucional në këtë fushë do të jetë i çdoditshëm dhe i pandërprerë, ndërsa rritja e llogaridhënies dhe e përgjegjësisë institucionale mbetet detyrim dhe jo zgjedhje, që do të ndiqet me vendosmërinë më të madhe. /Telegrafi/