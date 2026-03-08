George Russell festoi fillimin e një epoke të re të Formula 1 në Australi
Britaniku George Russell fitoi Çmimin e Madh të Australisë të zhvilluar sot, duke hapur një epokë të re në Formula 1.
Mercedes padyshim që përfitoi më shumë nga ndryshimi i rregullave, pasi ndërtoi njësinë më të fuqishme të fuqisë, dhe falë kësaj, Russell dhe shoku i tij i skuadrës Kimi Antonelli morën dy vendet e para në kualifikueset e djeshme.
Në fillim të garës në Albert Park në Melbourne, Russell dhe Antonelli patën një betejë të madhe me dy Ferrari, me Charles Leclerc që madje kaloi nga vendi i katërt në të parin, dhe Hamilton nga vendi i shtatë në të tretin.
Leclerc dhe Russell ndërruan vendet e para disa herë, por pas rreth dhjetë xhirosh, Mercedes vendosi për një strategji të ndryshme ndalimi në boks krahasuar me Ferrari, duke siguruar dy vendet e para për pilotët e tyre.
Pasi makina Red Bull e Isack Hadjar u rrëzua në xhiron e 12-të, në pistë mbizotëruan kushtet e makinës virtuale të sigurisë dhe Mercedesi më pas shkoi në boks, ndërsa të dy Ferrari-t mbetën në pistë.
Russell dhe Antonelli përshkuan 46 xhirot e mbetura me goma të forta pa probleme, ndërsa Ferrari i qëndroi besnik strategjisë që ishte përcaktuar para fillimit të garës, por në fund nuk arriti të fitonte ndonjë avantazh me gomat më të reja në pjesën e fundit.
Së bashku me Russell dhe Antonelli, në podium u ngjit edhe Leclerc, Hamilton ishte i katërti, kampioni në fuqi Lando Norris përfundoi në vendin e pestë me McLaren, ndërsa pas tij ishte Max Verstappen, i cili bëri një ngjitje të madhe nga vendi i 20-të me Red Bull.
Gjithsej gjashtë pilotë nuk e përfunduan garën, përfshirë të preferuarin e tifozëve vendas, Oscar Piasti, i cili u përplas me makinën e tij McLaren para fillimit të garës në xhiron e formacionit.
Çmimi i Madh i Kinës na pret javën e ardhshme./Telegrafi/