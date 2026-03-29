Adoleshenti magjepsës feston në Çmimin e Madh të Japonisë, merr kryesimin në renditje
Piloti i Mercedesit, Kimi Antonelli (19), është fituesi i Çmimit të Madh të Japonisë, i cili u zhvillua këtë mëngjes në kalendarin e kampionatit të Formula 1.
Adoleshenti fantastik festoi në garën e tretë të sezonit dhe kjo pasi ishte më i miri në garën e mëparshme për Çmimin e Madh të Kinës dy javë më parë.
Antonelli pati një fundjavë perfekte në pistën e Suzukës, përveç startit gjatë të cilit ai ra nga kryesimi në pozicionin e gjashtë. Piloti i ri pati gjithashtu fat që makina e sigurisë doli në një moment ideal për të, kur të tjerët po humbnin pozicione duke shkuar në boks.
Megjithatë, ai bëri një punë të shkëlqyer dhe kaloi vijën e finishit përpara të gjithëve, gjë që i dha atij fitoren e dytë të sezonit dhe karrierës dhe mori kryesimin në renditjen e përgjithshme të pilotëve.
Vendi i dytë i shkoi Oscar Piastri të McLaren, ndërsa i treti ishte piloti i Ferrarit, Charles Leclerc.
Gara në Japoni u shënua edhe nga aksidenti i pilotit të Haas, Oliver Bearman. Britaniku i ri humbi kontrollin e makinës në momentin kur u përplas me Franco Colapinton në makinën Haas, e cila po lëvizte shumë më ngadalë. Argjentinasi filloi të mbronte pozicionin e tij, gjë që bëri që Bearman të dilte nga pista, të fluturonte mbi të dhe të ndalonte duke goditur kangjellën mbrojtëse. Informacionet fillestare tregojnë se piloti i Haas shpëtoi pa lëndime serioze, megjithëse nuk ishte në gjendje të qëndronte në këmbë pas aksidentit.
Gara e radhës e Formula 1 është caktuar për Çmimin e Madh të Miamit nga 1 deri më 3 maj, pasi konfliktet në Lindjen e Mesme çuan në anulimin e garave në Bahrein dhe Arabinë Saudite. /Telegrafi/