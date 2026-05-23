Grabitet katër herë kampioni i Formula 1, sulmuesit e lënduan në kokë
Katër herë kampioni botëror i Formula 1, Alain Prost u lëndua gjatë një grabitjeje në shtëpinë e tij në Zvicër. Grabitësit, duke kërcënuar familjen, vodhën sende me vlerë.
Francezi 71-vjeçar thuhet se pësoi një dëmtim në kokë në sulmin që ndodhi të martën në mëngjes, dhe incidenti u raportua për herë të parë nga gazeta zvicerane Blick të premten në mbrëmje.
Zyra e prokurorit publik në kantonin Vaud konfirmoi se kishte nisur një hetim, pa identifikuar viktimat.
"Autorët hynë me forcë në shtëpi ndërsa banorët ishin brenda. Ata i kërcënuan dhe detyruan një anëtar të familjes të hapte kasafortën, pas së cilës ata ikën me plaçkën. Pavarësisht një kërkimi të gjerë që u nis menjëherë, autorët e krimit nuk janë arrestuar ende”, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit.
Alain Prost blessé à la tête lors d'un violent cambriolage dans sa propriété suisse
➡️ https://t.co/0eHtedMSnb pic.twitter.com/VPJPvKvQEu
— L'Équipe (@lequipe) May 23, 2026
Policia publikoi detaje shtesë, duke thënë se "disa hajdutë të maskuar hynë me forcë në shtëpi. Atje, ata kërcënuan banorët dhe i shkaktuan një dëmtim të lehtë në kokë një anëtari të familjes, në rrethana që ende nuk janë përcaktuar".
"Më pas ata detyruan një anëtar tjetër të familjes të hapte kasafortën dhe ikën me sendet e vjedhura, një listë e të cilave po përpilohet aktualisht", thuhet në publikimin e policisë.
Prost u largua nga shtëpia pas sulmit
Sipas gazetës Blick, Prost, i cili fitoi tituj kampionë bote midis viteve 1985 dhe 1993, u “trondit dukshëm nga vjedhja brutale”.
Thuhet se ai është larguar nga shtëpia e tij në Nyon, një qytet në brigjet e Liqenit të Gjenevës në kantonin e Vaud, pas incidentit. /Telegrafi/