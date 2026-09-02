George Clooney dhe Amal shijojnë një mbrëmje romantike në Venecia, para ceremonisë së çmimit prestigjioz
Para se të pranojë çmimin për Arritje Jetësore këtë të mërkurë, George Clooney ka shijuar një mbrëmje romantike me bashkëshorten e tij, Amal, në një prej vendeve më të veçanta për çiftin në Venecia.
Amal, 48 vjeçe, u shfaq e veshur me një fustan të bardhë elegant, i cili të kujtonte një veshje me thekë nga Giambattista Valli që ajo kishte veshur një vit më parë në të njëjtin qytet. Ajo dhe aktori 65-vjeçar darkuan në hotelin luksoz Aman Venice, ku çifti kishte zhvilluar edhe dasmën e tyre madhështore 12 vite më parë.
Avokatja e njohur për të drejtat e njeriut dukej në humor të mirë teksa doli nga hoteli krah bashkëshortit të saj, për të hipur më pas në një taksi uji dhe për të vazhduar mbrëmjen në qytetin romantik italian.
Edhe Clooney ishte veshur elegant për mbrëmjen, duke zgjedhur një kostum gri, shkruan DailyMail.
I vendosur buzë kanalit dhe me pamje spektakolare nga Venecia, Aman Venice ishte vendi ku George dhe Amal kurorëzuan dashurinë e tyre në një ceremoni të mbushur me yje të Hollywoodit, në vitin 2014.
Hoteli, i cili ndodhet në një pallat rreth 450-vjeçar, Palazzo Papadopoli, u hap në vitin 2013. Çmimet për qëndrimin në të variojnë nga rreth 1 mijë deri në 3 mijë e 200 paund për një natë.
Pjesëmarrja e George Clooney në Festivalin e Filmit në Venecia këtë vit ka një rëndësi të veçantë, pasi aktori do të nderohet me Luanin e Artë për Arritje Jetësore.
Në mënyrë ironike, vitin e kaluar Clooney ishte në festival për të promovuar filmin “Jay Kelly”, ku luan rolin e një ylli të kinemasë që udhëton drejt Italisë për të marrë një çmim për arritje jetësore.
Këtë vit, jeta duket se po imiton artin, pasi vetë Clooney do ta marrë këtë çmim prestigjioz në ditën e hapjes së festivalit.
Pothuajse 30 vite pasi mori pjesë për herë të parë në Festivalin e Filmit në Venecia me filmin “Out of Sight”, Clooney është shndërruar në një prej figurave më të pranishme dhe të njohura të këtij eventi.
Venecia ka qenë dëshmitare e disa prej momenteve më të rëndësishme të jetës dhe karrierës së tij, përfshirë martesën me Amal, si dhe premierën e filmit “Good Night, and Good Luck”, të cilin ai e bashkëshkroi dhe ku luajti, duke marrë edhe nominimin e parë për Oscar si regjisor.
Edicioni i këtij viti nis të mërkurën me premierën e filmit “Ink”, nga regjisori britanik Danny Boyle, një dramë që trajton ngritjen e manjatit të medias Rupert Murdoch.
Festivali do të përmbyllet më 12 shtator me filmin italian “Dio Ride” (“God Laughs”), shkruar dhe drejtuar nga Giovanni Veronesi.
Mes yjeve që pritet të marrin pjesë këtë vit janë edhe Noel dhe Liam Gallagher të Oasis, motrat Rooney dhe Kate Mara, Robert Pattinson, Penélope Cruz dhe bashkëshorti i saj Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, aktori francez Louis Garrel, aktorja koreano-jugore Cho Yeo-jeong dhe aktorja amerikane Ellen Burstyn, e cila gjithashtu do të nderohet me një çmim për Arritje Jetësore.
Çifti Clooney mund të ketë zgjedhur të qëndrojë në shtëpinë e tyre në Liqenin e Komos, pas zjarreve të fuqishme që përfshinë jugun e Francës gjatë muajit korrik.
Familja ka një rezidencë në Brignoles, në rajonin Provence-Alpes-Côte d'Azur, i cili u kërcënua nga zjarret që u përhapën në disa pjesë të Francës, Greqisë, Italisë dhe Spanjës.
Në atë kohë, përfaqësuesi i aktorit konfirmoi se George dhe familja e tij ishin detyruar të evakuonin shtëpinë.
Në një letër drejtuar kryetarit të bashkisë së Brignoles, Didier Brémond, Clooney shprehu shqetësimin për qytetin dhe premtoi se do ta mbështeste komunitetin, pavarësisht pasojave të zjarreve.
“Në këtë pikë nuk kemi asnjë ide nëse shtëpia jonë e bukur do t’i mbijetojë këtij momenti të tmerrshëm”, kishte shkruar aktori.
Ai shtoi se, ndërsa po evakuoheshin nga Brignoles, dëshironte të theksonte dy gjëra: shpresën që kryetari dhe banorët e qytetit të ishin të sigurt, si dhe angazhimin e tij dhe Amal për të qenë pjesë e komunitetit dhe për ta ndihmuar atë të rimëkëmbet.
“Ne e duam Brignoles dhe miqtë tanë që jetojnë atje”, kishte përfunduar Clooney. /Telegrafi/