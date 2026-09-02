Xhuli bën gati çantën e maternitetit, kërkon ndihmë nga gratë
Finalistja e edicionit të parë të “Big Brother VIP Kosova”, Juliana Nura, është në ditët e fundit të shtatzënisë dhe së shpejti pritet të bëhet nënë e dy binjakëve.
Xhuli ka ndarë me ndjekësit në Instagram një moment nga përgatitjet e saj për ardhjen në jetë të dy foshnjave, duke treguar se tashmë e ka bërë gati edhe çantën e maternitetit.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ajo ka treguar një nga një gjërat që ka vendosur në çantë, ndërsa ka kërkuar edhe këshilla nga gratë që kanë kaluar më parë nëpër përvojën e lindjes.
Juliana i ka pyetur ndjekëset nëse ka ndonjë gjë tjetër që mund t’i nevojitet gjatë qëndrimit në maternitet, përveç sendeve që tashmë ka bërë gati.
“Nëse ka ndonjë gjë tjetër që mund të më duhet, më tregoni”, është në thelb kërkesa e saj drejtuar nënave dhe grave me përvojë.
Kjo periudhë është veçanërisht emocionuese për Xhulin, e cila është në pritje të dy fëmijëve – një vajze dhe një djali.
Me lindjen që po afrohet, ish-banorja e “BBVK” duket se ka nisur të bëjë përgatitjet e fundit për momentin kur do të mirëpresë në jetë binjakët e saj.
Tashmë, të gjithë sytë janë nga Juliana, në pritje të lajmit të bukur për ardhjen në jetë të dy vogëlushëve. /Telegrafi/