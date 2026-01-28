Gent Gazheli jep dorëheqje nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Gent Gazheli ka dhënë dorëheqjen nga posti i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave.
Burime bëjnë me dije se largimi i tij nga detyra është formalizuar, ndërsa pritet që drejtimin e Doganave ta marrë Besmir Beja.
Ndërkohë, Gent Gazheli pritet të emërohet zv.ministër i Mjedisit, raporton euroenews.al.
Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga institucionet përkatëse lidhur me ndryshimet, por burime konfirmojnë se vendimet pritet të bëhen publike në vijim.
Top Lajme
Jobs
Deals