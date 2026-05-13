Gati 87% të derivateve të naftës vitin e kaluar Maqedonia e ka importuar nga Greqia
Pothuajse 87% e produkteve të naftës u importuan nga Greqia vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Raporti Vjetor mbi punën e Komisionit Rregullator për Shërbimet e Menaxhimit të Energjisë, Ujit dhe Mbeturinave Bashkiake (KRRE) për vitin 2025. Raporti thotë se konsumi i benzinës është rritur me 8.34% gjatë vitit të kaluar krahasuar me vitin 2024.
Për të njëjtën periudhë, rritje e konsumit u regjistrua edhe për naftën (5.17%), vajin ekstra të lehtë (2.23%) dhe gazin e lëngshëm të naftës - LPG (3.55%), ndërsa rënie e konsumit u regjistrua për karburantin e avionëve (-53.29%) dhe konsumin e biodizelit (-2.52%).
Shitjet e produkteve të naftës në tregun vendas u rritën me 4.88% në një vit. Në strukturën e konsumit, karburanti dizel ka pjesën më të madhe me 74.16%, e ndjekur nga benzina pa plumb me 11.74%, nafta e karburantit me 6.61% dhe gazi i lëngshëm i naftës me 5.22%.
Raporti tregon gjithashtu se pothuajse 87% e derivateve të naftës u importuan nga Greqia vitin e kaluar, mbi 9% nga Bullgaria, 2.07% nga Shqipëria dhe 1.45% nga Serbia.
"Në vitin 2025, përfunduam rilicencimin e kompanive të mëdha të naftës, që në praktikë do të thotë se parakushtet për një furnizim të pandërprerë të derivateve të naftës janë siguruar në 10 vitet e ardhshme", tha Aco Ristov, kryetari i KRRE-së.
Raporti thotë se konsumi i gazit natyror mbeti i qëndrueshëm. Të dhënat tregojnë se TETO dhe tre termocentralet janë konsumatorët më të mëdhenj (85%), të ndjekur nga konsumatorët industrialë (13%), ndërsa konsumatorët e lidhur me sistemet e shpërndarjes së gazit natyror kanë pjesën më të vogël (2%).
Tetë tregtarë importuan gaz natyror gjatë vitit të kaluar, gjë që përfaqëson rritje të konkurrueshmërisë.