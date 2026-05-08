Gashi-Varns: Mbështetje për reformat dhe partneritetin strategjik me SHBA-në
Kryetari i Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, zhvilloi një takim pune me ushtruesen e detyrës së ambasadores së Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vend, Nicole Varnes, ku u diskutua për proceset reformuese dhe forcimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve.
Gjatë takimit, Gashi theksoi përkushtimin e Kuvendit ndaj reformave që lidhen me procesin e integrimit evropian, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë në avancimin e standardeve demokratike dhe institucionale.
Në fokus të diskutimeve ishte edhe digjitalizimi i proceseve parlamentare, i cili u vlerësua si një element kyç për rritjen e funksionalitetit, transparencës dhe sigurisë institucionale në punën e Kuvendit.
Kryeparlamentari shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-ve ndaj Maqedonia e Veriut, duke riafirmuar rëndësinë e aleancës dhe partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve në forcimin e demokracisë, stabilitetit dhe perspektivës euroatlantike të vendit.