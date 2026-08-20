Gashi: Shpëtimi për Kosovën është marrëveshja LVV-LDK
Avokati Tomë Gashi ka deklaruar se një marrëveshje politike mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të jetë rruga për tejkalimin e ngërçit institucional në Kosovë.
Duke folur në FIVE të TV Dukagjinit, Gashi tha se LVV dhe LDK kanë numrat e nevojshëm për të arritur një marrëveshje, por sipas tij, kjo varet edhe nga kontrolli që kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka mbi grupin parlamentar të partisë.
“Duket që shpëtimi për Kosovën është kjo marrëveshje mes LVV dhe LDK-së. Për shkak të numrave që i kanë”, tha Gashi.
Ai vlerësoi se një marrëveshje e tillë mund të arrihet nëse Abdixhiku arrin ta mbajë nën kontroll qëndrimin e deputetëve të LDK-së.
Megjithatë, Gashi tha se edhe në rast të arritjes së marrëveshjes, mund të shfaqet një problem tjetër, pasi brenda LDK-së, sipas tij, ka grupacione që janë kundër bashkëpunimit me kryetarin e LVV-së, Albin Kurtin.
“Sepse nëse arrihet kjo marrëveshje është problemi tjetër, që ka grupacione që janë hapur kundër bashkëpunimit me Albin Kurtin nga LDK-ja, dhe atëherë i bie që po humbim kohë”, u shpreh ai.
Gashi tha se partitë politike duhet të dalin sa më shpejt me emrat e kandidatëve për president, duke propozuar që të ketë disa alternativa dhe që deputetët të kenë mundësi të votojnë për njërin prej tyre.
“Mendoj që tani është koha e fundit që ata ta dalin me emra dhe mbiemra të propozuarve, mund të jetë 1, 2, 3 dhe pastaj është në dorën e deputetëve që ta votojnë të parin, të dytin apo të tretin”, deklaroi Gashi.
Sipas tij, është e papranueshme që Kuvendi të mos arrijë të zgjedhë presidentin e vendit, pavarësisht numrit të deputetëve shqiptarë.
“Sepse është marre, përveç të shkeljeve të ligjeve, kushtetutës, që 100 deputetë shqiptarë mos të jenë në gjendje ta zgjedhin një president”, tha Gashi.