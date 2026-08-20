MASh u bën thirrje prindërve të mos nxitojnë me blerjen e teksteve shkollore
Ministria e Arsimit dhe Shkencës u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarëve ligjorë që të mos nxitojnë me blerjen e teksteve mësimore dhe materialeve shkollore, pasi procesi i negocimit të çmimeve me shtëpitë botuese ende nuk ka përfunduar.
Në një njoftim, MASh ka bërë të ditur se katalogu përfundimtar i teksteve mësimore, së bashku me çmimet përkatëse, ende nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë.
“Për këtë arsye, katalogu përfundimtar i teksteve mësimore, së bashku me çmimet përkatëse, ende nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë”, thuhet në njoftim.
Sipas Ministrisë, pas përfundimit të procesit të negocimit me shtëpitë botuese do të publikohet katalogu përfundimtar me çmimet e teksteve mësimore, ndërsa do të përcaktohet edhe shuma përkatëse për blerjen e librave për secilin nxënës.
“Andaj u bëjmë thirrje prindërve dhe kujdestarëve ligjorë që të presin publikimin zyrtar të katalogut dhe të mos bëjnë blerje paraprake të teksteve mësimore”, thuhet më tej në njoftim.
Njëkohësisht, MASh u ka bërë thirrje edhe librarive dhe shitësve të teksteve mësimore që të mos fillojnë shitjen e librave para përfundimit të procedurave dhe publikimit të njoftimit zyrtar nga Ministria.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka theksuar se për çdo informacion të mëtejshëm, prindërit, kujdestarët ligjorë dhe të gjithë të interesuarit duhet t’u referohen vetëm njoftimeve dhe publikimeve zyrtare të saj./Telegrafi.