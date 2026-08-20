Turqia lëviz armë të rënda drejt Sirisë – tensionet rriten në veri
Turqia raportohet se ka nisur gjatë natës dislokimin e armëve të rënda në Siri, nën mbikëqyrjen e shërbimit të saj inteligjent, MİT.
Lëvizja vjen pas sulmeve ajrore izraelite të së hënës ndaj bazës ushtarake Abu al-Duhur, në provincën Idlib, transmeton Telegrafi.
Sipas vëzhguesve të mbrojtjes, Ankaraja po përforcon pozicionet e saj strategjike në territorin sirian, duke synuar njëkohësisht të frenojë çdo përshkallëzim të mundshëm ushtarak.
Ndërkohë, gatishmëria ushtarake në rajon mbetet e lartë, ndërsa përpjekjet diplomatike po monitorojnë nga afër rritjen e pranisë dhe aktivitetit ushtarak në veri të Sirisë.
Lëvizjet e fundit tregojnë se tensionet në terren po rriten, ndërsa Turqia duket se po përgatitet për çdo skenar të mundshëm. /Telegrafi/