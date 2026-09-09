Shpërthen një depo armësh në Siri, të paktën 14 të vdekur
Të paktën 14 persona kanë humbur jetën dhe 11 të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi të fuqishëm në një depo të përkohshme armësh pranë qytetit Idlib, në veriperëndim të Sirisë.
Shpërthimi ndodhi pranë qytetit Sarmada, në zonën e Burj al-Nimra, rreth 45 kilometra nga Idlibi. Autoritetet thanë se depoja përdorej për grumbullimin dhe ruajtjen e armëve dhe mbetjeve të municioneve të mbetura nga lufta civile siriane, e cila zgjati nga viti 2011 deri në vitin 2024.
Departamenti i Shëndetësisë në Idlib bëri të ditur se bilanci fillestar ishte 14 viktima dhe 11 të plagosur, ndërsa ekipet e Mbrojtjes Civile dhe Gjysmëhëna e Kuqe siriane vijuan kërkimet në zonën e dëmtuar, pasi dyshohej se persona të tjerë mund të kishin mbetur nën rrënoja.
Pamjet e shpërndara pas shpërthimit treguan një re të madhe tymi të zi, ndërsa në zonë u dëgjuan edhe shpërthime të tjera më të vogla, transmeton Telegrafi.
Shkaku i saktë i shpërthimit ende nuk është përcaktuar. Megjithatë, vlerësimet fillestare sugjerojnë se shpërthimi u shkaktua nga municione të ruajtura në depo, sipas Walid Aslan, drejtuesit të operacioneve emergjente pranë drejtorisë së menaxhimit të fatkeqësive në Idlib.
Forcat e sigurisë bllokuan rrugët që çonin drejt zonës, ndërsa ekipet e emergjencës punuan për të kontrolluar situatën dhe për të kërkuar të mbijetuar.
Një mekanik që punon pranë depos, Ahmad Faour, tha se fillimisht dëgjoi një shpërthim më të vogël dhe, së bashku me persona të tjerë, u largua nga zona përpara se të ndodhte shpërthimi i madh.
Ai kritikoi vendosjen e një depoje armësh pranë zonave të banuara, duke thënë se një objekt i tillë nuk duhet të ndodhet pranë fshatrave, banorëve dhe bizneseve.
🇸🇾 BREAKING! Footage captures the moment a weapons depot exploded in the Idlib countryside, Syria. pic.twitter.com/zMax4ThvIn
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 9, 2026
Shpërthimi pranë Sarmadës është incidenti i dytë vdekjeprurës në Idlib vetëm këtë muaj.
Më herët, në qytetin Binnish, një automjet që transportonte municione shpërtheu duke shkaktuar pesë viktima. Autoritetet thanë në atë kohë se automjeti i përkiste një tregtari armësh, por nuk dhanë një shpjegim përfundimtar për shkakun e shpërthimit.
Idlibi është një nga zonat e Sirisë më të prekura nga armët e pashpërthyera dhe mbetjet e luftës. Gjatë konfliktit, zona ka qenë një front i rëndësishëm lufte dhe është përdorur nga grupe të ndryshme të armatosura për ruajtjen e armëve dhe municioneve.
Edhe pas përfundimit të luftimeve, rreziku vazhdon të jetë i pranishëm.
Në nëntor 2025, një shpërthim në një depo municionesh në zonën Kafr Takharim vrau pesë punëtorë dhe plagosi nëntë të tjerë. Në gusht të po atij viti, një shpërthim municionesh në periferi të Idlibit la të vdekur katër persona dhe plagosi pesë.
Organizatat humanitare kanë bërë thirrje për rritjen e përpjekjeve ndërkombëtare dhe lokale për çminimin dhe pastrimin e mbetjeve të luftës në Siri.
Sipas organizatës britanike HALO Trust, municionet e pashpërthyera po shkaktojnë këtë vit mesatarisht një viktimë ose të plagosur çdo gjashtë orë në Siri.
Deri në gusht, janë regjistruar rreth 700 viktima nga incidente me mjete shpërthyese, sipas Simon Jackson, drejtuesit të programit të HALO Trust në Siri. Rreth një e treta e këtyre rasteve kanë qenë fatale, ndërsa një e treta e viktimave kanë qenë fëmijë.
Sipas Jackson, pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024 pati një rritje të ndjeshme të aksidenteve, pasi njerëzit u kthyen me shpejtësi në komunitetet e tyre dhe u përballën me armë, mina dhe municione të braktisura. /Telegrafi/