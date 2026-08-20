Fetoshi: Vuçiq e sheh urën si kërcënim, NATO-n si progres
Arben Fetoshi, drejtor i Institutit OCTOPUS, ka reaguar ndaj letrës që presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i ka dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, lidhur me hapjen e Urës së Ibrit për qarkullimin e automjeteve.
Në një analizë të publikuar me titullin “Letra e Vuçiq në shtabin e demantimit – Një ankesë drejtuar NATO-s, kundër NATO-s”, Fetoshi vlerëson se letra e presidentit serb paraqet një përpjekje të Serbisë për ta ruajtur kuptimin politik të urës si simbol i ndarjes dhe për ta paraqitur si kërcënim një proces që, sipas tij, NATO e konsideron përmirësim të sigurisë.
Sipas Fetoshit, vendimi për hapjen e urës, të cilin NATO e ka cilësuar si “progres konkret” për garantimin e lirisë së lëvizjes, përbën një kundërpërgjigje ndaj narrativës për një “Kosovë represive”.
Ai thotë se ky proces e bën gjithnjë e më të vështirë përdorimin e pretendimeve për “sulme sistematike dhe spastrim etnik” të serbëve në Kosovë si argument për destabilizimin e situatës në veri.
Fetoshi vlerëson se pretendimet për një “ballafaqim shqiptaro-serb” në veri ekzistojnë kryesisht në retorikën e Vuçiqit dhe strukturave të tij, ndërsa thekson se Kosova ka ndërtuar dhe funksionalizuar dy ura mbi lumin Ibër, të cilat, sipas tij, kanë ndikuar në komunikim, zhvillim dhe normalizim.
Duke iu referuar pretendimeve se hapja e urës kryesore për automjete mund të paraqesë rrezik për sigurinë, drejtori i Institutit OCTOPUS e cilëson këtë argument si absurd dhe të lidhur me ruajtjen e ndarjes në kuadër të qëllimeve hegjemoniste.
Në analizën e tij, Fetoshi rendit një sërë rastesh të incidenteve dhe veprimeve kriminale e të sigurisë në veri, duke theksuar se strukturat që kanë bllokuar rrugët, kanë sulmuar qytetarë, institucione dhe pjesëtarë të KFOR-it, si dhe personat e përfshirë në sulmin në Banjskë, nuk kanë vepruar përmes Urës së Ibrit.
Ai përmend gjithashtu armët e konfiskuara në veri, sulmin ndaj kanalit të Ibër-Lepencit, si dhe rrjetet e kontrabandës, duke argumentuar se problemi i sigurisë nuk lidhet me urën, por me atë që ai e quan “infrastrukturë të destabilizimit”.
“Prandaj, problemi i Vuçiqit nuk është ura. Problem është infrastruktura e destabilizimit, e furnizuar përgjatë viteve me simbolin e ‘ndarjes’ mbi Ibër”, shkruan Fetoshi.
Sipas tij, strategjia politike e Vuçiqit ka nevojë për tensione për ta mbajtur gjallë narrativën e “serbëve të kërcënuar”, ndërsa në këtë sistem, siç thotë ai, përfshihen edhe strukturat që kanë vepruar në veri dhe figura e Milan Radoiçiqit.
Fetoshi thekson se NATO është në dijeni të burimeve të kërcënimeve të sigurisë në veri, duke përmendur sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it, ngjarjet në Banjskë dhe arsenalin e armëve të kapur në këtë pjesë të Kosovës.
Në fund, drejtori i Institutit OCTOPUS vlerëson se letra e Vuçiqit drejtuar NATO-s synon ta paraqesë normalizimin si kërcënim, lirinë e lëvizjes si rrezik dhe integrimin e veriut si “terror ndaj serbëve”.
Sipas Fetoshit, me një qasje të tillë, Vuçiq vetëm sa po e shpërfaq atë që ai e quan strategji të “viktimizimit si paralajmërim”./Telegrafi.