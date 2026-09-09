Kamberi: 16 shtatori është pjesë e ekuacionit për konstituimin e institucioneve
Analisti politik Belgzim Kamberi ka vlerësuar se 16 shtatori, kur pritet të shpallet aktgjykimi ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, është një datë me rëndësi të veçantë për skenën politike në Kosovë.
Kamberi tha se vendimi i Gjykatës Speciale mund të ndikojë në riformësimin e skenës politike, veçanërisht nëse aktgjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së është lirues.
“16 shtatori është jashtëzakonisht i rëndësishëm në ridefinimin e skenës politike në Kosovë. Nuk është i parëndësishëm edhe për VV-në, sepse në një situatë kur kemi aktgjykim lirues dhe kur kemi kthimin e Thaçit në Kosovë apo Veselit, megjithatë e ka një rëndësi”, deklaroi Kamberi.
Sipas tij, veçanërisht PDK-ja dhe LDK-ja janë në pritje të vendimit të Gjykatës, ndërsa data e 16 shtatorit mund të jetë pjesë e zhvillimeve që lidhen edhe me konstituimin e institucioneve.
“Veçanërisht PDK-ja dhe LDK-ja janë në një lloj pritjeje të vendimit të Gjykatës. Prandaj po them edhe data e 16 shtatorit është e rëndësishme dhe është pjesë e ekuacionit të konstituimit të institucioneve”, tha Kamberi.