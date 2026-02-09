Gashi: Protesta e LSM-së nuk do të pengojë deputetët të vijnë në punë
LSM për nesër njoftoi bllokadë të Kuvendit për rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe një rritje lineare të të gjitha pagave. Deputetët do të duhet të kalojnë nëpër bllokada.
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi në një konferencë për shtyp me gazetarët deklaroi se pret që protesta të kalojë paqësisht, përcjell "DW" në gjuhën maqedonase.
Ai tha se deputetët janë njoftuar të vijnë në punë dhe se protesta nuk do të pengojë të drejtën e tyre për të marrë pjesë në seancë.
Lidhur me një bllokim të mundshëm të hyrjeve në Kuvend, Gashi tha: “Nuk do të ketë sigurim të veçantë në Kuvend. Ministria e Brendshme ka protokolle të rregullta sigurie. Pra, ne do të punojmë, ata do të protestojnë”.
Gashi beson se problemi nuk mund të zgjidhet vetëm duke rritur pagat.
“Duhet të merret parasysh e gjithë panorama ekonomike. Mendoj se duhet të nivelizojmë pagat sipas përparësisë, të përcaktojmë se cilat funksione janë më të rëndësishmet në vend. Nga aty të fillojmë nga Presidenti i vendit, Kuvendi, Kryeministri, deputeti, drejtori, mësuesit, mjekët… dhe të kemi një nivelim më të drejtë të pagave. Mendoj se kjo do të ishte mënyra më e drejtë për të zgjidhur këtë problem”, tha Gashi./Telegrafi/