Gardh i gjallë për një verë: Mbillni këto 3 bimë dhe krijoni privatësi në oborrin tuaj
Pa mure betoni dhe pa kosto të mëdha – këto bimë rriten aq shpejt sa brenda një sezoni krijojnë një pengesë të dendur, freski dhe qetësi në oborr
Privatësia në oborrin tuaj sot është bërë luks. Shtëpitë janë më pranë se kurrë, ndërtesat ngrihen njëra pranë tjetrës, dhe ndjenja se dikush mund t’ju shohë ndërsa pini kafen e mëngjesit në kopsht nuk është më e rrallë.
Një mur është zgjidhje e kushtueshme. Gardhet metalike shpesh duken të ftohta dhe pa karakter. Prandaj, shumë njerëz zgjedhin një zgjidhje natyrale – gardhin e gjallë.
Lajmi i mirë është se nuk duhet të prisni vite për një “mur” të dendur të gjelbër. Ekzistojnë bimë që rriten aq shpejt sa brenda një sezoni mund të krijojnë një pengesë serioze vizuale.
Sekreti qëndron te zgjedhja e duhur.
Pse bimët kacavjerrëse janë më të mira se gardhet klasike
Përveç privatësisë, bimët ofrojnë edhe përfitime të tjera të rëndësishme:
• freskojnë hapësirën gjatë verës
• ulin zhurmën
• përmirësojnë cilësinë e ajrit
• e zbusin vizualisht ambientin
Një “mur” i gjelbër nuk duket agresiv, përkundrazi, krijon ndjenjë qetësie.
Siç thotë edhe një shprehje e vjetër: “Ai që mbjell një pemë, nuk mendon vetëm për veten.”
Në këtë rast fitoni edhe dobi, edhe bukuri, transmeton Telegrafi.
3 bimë me rritje të shpejtë për gardh të gjallë
Nëse dëshironi rezultate të shpejta, këto lloje janë zgjedhje të provuara për klimën tonë.
Jasmini yllor (Trachelospermum jasminoides)
shutterstock
Një kacavjerrëse gjithnjë e gjelbër që ruan gjethet gjatë gjithë vitit – pra, privatësi edhe në dimër.
Përparësitë:
• gjethe të dendura dhe të gjelbra të errëta
• lule të bardha aromatike
• rritje e qëndrueshme dhe e kontrolluar
• rezistencë ndaj ngricave të lehta
Me kujdes të mirë, mund të rritet deri në 2 metra brenda një sezoni.
Bignonia rozë (Pandorea jasminoides)
Kjo bimë është ndër më të shpejtat në rritje.Gjatë muajve të ngrohtë mund të mbulojë sipërfaqe të mëdha në kohë rekord.
Pse zgjidhet shpesh:• degë të forta dhe elastike
• mbulim i shpejtë i gardheve dhe pergolave
• lule rozë shumë dekorative
• ideale për vende me diell
Nëse doni efektin e një muri të plotë të gjelbër që vitin e parë, kjo është zgjedhje serioze.
Lulja e hënës (Ipomoea alba)
Një nga kacavjerrëset sezonale me rritjen më të shpejtë.
Lulet e bardha hapen në mbrëmje, duke e bërë perfekte për kopshtet e natës.
Përparësitë:
• rritje jashtëzakonisht e shpejtë
• kultivim i lehtë
• masë e dendur gjethesh
• ideale për mbrojtje të përkohshme, por shumë efektive
Mund të rritet mbi 2 metra brenda një sezoni.
Si të vendosni mbështetësen pa dëmtuar muret
Një shqetësim i zakonshëm është lagështia dhe dëmtimi i fasadës.
Zgjidhja është e thjeshtë, bima nuk duhet të rritet drejtpërdrejt mbi mur.
Opsionet më të mira janë:
• tela çeliku të tendosur
• rrjeta druri ose PVC
• struktura metalike të pavarura
• gardhe me rrjetë teli
Kjo lejon qarkullimin e ajrit dhe parandalon kondensimin.
Sekreti i një gardhi të dendur – krasitja e duhur
Rritja e shpejtë mund të bëhet problem nëse nuk kontrollohet. Gabimi më i zakonshëm është lejimi i rritjes vetëm në lartësi.
Nëse doni dendësi nga baza, duhet të stimuloni degëzimin anësor.
Këshilla:
• shkurtoni majat në fund të dimrit
• hiqni degët e dobëta
• drejtoni rregullisht lastarët
Këshilla shtesë për rritje maksimale
Për të përshpejtuar formimin e gardhit:
• mbillni në pranverë
• shtoni pleh organik
• ujitni rregullisht muajt e parë
• mbuloni tokën me mulç për ruajtjen e lagështisë
• zgjidhni vend me diell nëse bima e kërkon
Viti i parë është vendimtar. Më pas, bima punon për ju.
Sa shpejt mund të shihni rezultatet?
Në kushte optimale, këto bimë mund:
• të rriten deri në 2 metra në një sezon
• të krijojnë masë të dendur gjethesh për 3–6 muaj
• të ulin ndjeshëm dukshmërinë nga oborret fqinje
Shpejtësia varet nga klima, toka dhe kujdesi, por ndryshimi shihet që vitin e parë.
Privatësi pa beton
Nuk keni nevojë të ngrini mure për t’u mbrojtur nga shikimet.
Natyra ofron zgjidhje më të shpejta, më të bukura dhe më të qëndrueshme.
Me zgjedhjen e duhur dhe pak durim, brenda disa muajsh mund të keni një mburojë të gjelbër që sjell freski, qetësi dhe privatësi, vlera që asnjë gardh betoni nuk mund ta zëvendësojë. /Telegrafi/