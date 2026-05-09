Galatasaray kampion i Turqisë
Galatasaray ka fituar me përmbysje ndaj Antalyaspor për ta fituar titullin në Superligën e Turqisë.
Edhe pse ishte në disavantazh prej 0-1 dhe pastaj edhe 1-2, Galata arriti ta përmbyste në 4-2 për t’i arkëtuar pikët e plota.
Victor Osimhen ishte heroi i Galatasarayt me dy gola ndërsa me nga një kontirbuarn Lemina dhe Ayhan.
Kësisoj, Galatasaray shkoi në kuotën e 77 pikëve, katër mbi Fenerbahcen por vetëm me një ndeshje më pak të zhvilluar nënkupton që është kampioni i Turqisë.
May 9, 2026
Më e çmendura është fakti se Galatasaray e ka fituar titullin në Turqi tani për katër vite radhazi, ndërsa është i 26-ti trofe në historinë e klubit.
Skuadra turke pritet të jetë aktive sërish në verë me objektivin e vetëm që ta vazhdojë dominimin në kampionatin turk.