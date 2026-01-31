Gabon Bayern Munichu, ndalet nga Hamburgu
Bayern Munichu është ndalur në një barazim në udhëtim te Hamburgu, në kuadër të xhiros së 20-të në Bundesliga.
“Bavarezzët” edhe pse dominuan nuk arritën t’i merrnin pikët e plota, me epilogun përfundimtar që rezultoi të jetë 2-2.
Fabio Vieira u tregua i saktë nga pika e bardhë për të zhbllokuar rezultatin (34’).
Sidoqoftë, Harry Kane shënoi pas asistimit të Joshua Kimmich për ta barazuar shpejtë rezultatin (42’).
Bayerni e përmbysi epërsinë përmes Serge Gnabry, sidoqoftë goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Megjithatë, në fillimin e pjesës së dytë – Michael Olise e gjeti Luis Diaz, i cili nuk gaboi përballë portierit për ta përmbysur Hamburgun (46’).
Pas kësaj Hamburgu nisi të sulmojë më shumë dhe e gjeti golin e barazimit përmes Luka Vuskovic, i cili shënoi me kokë (53’).
Bayerni e mori krejtësisht lojën në dorë por assesi s’arriti ta thyente më mbrojtjen vendase. Kësisoj, ata shkojnë në kuotën e 51 pikëve ndërsa Hamburgu qëndron në vendin e 13-të me 19 sosh./Telegrafi