Futni tapa vere në tokë: Arsyeja lidhet me një problem që shqetëson shumë kopshte
Metoda bazohet te aromat e forta, por ka një paralajmërim të rëndësishëm para se ta provon
Urithët mund t’i bezdisin seriozisht pronarët e kopshteve dhe oborreve, sidomos kur brenda një nate dëmtojnë sipërfaqe për të cilat është investuar shumë kohë dhe mund. Sapo e rrafshoni tokën dhe rregulloni barin, shfaqen kodrina të reja dhe tunele nën sipërfaqe.
Mes metodave shtëpiake për t’i larguar urithët përmendet edhe një mënyrë e pazakontë me tapa vere të njomura me lëngje me aromë të fortë.
Ideja është e thjeshtë: aroma intensive supozohet se i shqetëson urithët dhe i nxit të largohen nga tunelet aktive. Megjithatë, nuk duhet pritur rezultat i menjëhershëm dhe nuk ka garanci se metoda do të funksionojë. Burimet profesionale theksojnë se shumë metoda me aroma të forta nuk kanë efekt të provuar shkencërisht.
Përdorni vetëm tapa prej tape natyrale
Nëse dëshironi ta provoni këtë metodë, zgjidhni tapa prej tape natyrale dhe jo prej plastike.
Për shkak të strukturës poroze, tapa natyrale e përthith lëngun dhe mund ta ruajë aromën për një kohë më të gjatë.
Sipas këshillës origjinale, për një sipërfaqe prej rreth 600 metrash katrorë mund të përdoren afërsisht 20 deri në 30 tapa.
Pas njomjes me një lëng me aromë të fortë, ato vendosen në tunelet aktive të urithëve, transmeton Telegrafi.
Fillimisht gjeni tunelin aktiv
Tapat nuk duhet të futen rastësisht nëpër oborr.
Gjeni një kodrinë të freskët të krijuar nga urithi, rrafshoni me kujdes tokën dhe kontrollojeni përsëri vendin të nesërmen. Nëse toka është ngritur sërish, kjo mund të jetë shenjë se tuneli vazhdon të përdoret.
Në atë rast, tapa vendoset më thellë në hapje, pa e prishur në mënyrë të panevojshme të gjithë tunelin.
Sipas metodës, mjaftojnë një ose dy tapa për çdo kalim aktiv.
Vajgurin më mirë shmangeni
Në disa variante të kësaj metode përmenden vajguri, katrani i mështeknës ose vajra eterikë.
Megjithatë, me produkte të naftës duhet pasur shumë kujdes. Vajguri mund ta ndotë tokën dhe paraqet rrezik për mjedisin, veçanërisht pranë perimeve, burimeve të ujit, fëmijëve apo kafshëve shtëpiake.
Nëse dëshironi të provoni një metodë me aroma të forta, zgjidhni alternativën më pak të rrezikshme dhe përdorni sasi sa më të vogla. Pas përdorimit, tapat duhet të hiqen nga toka.
Mos harroni se urithët mund të jenë edhe të dobishëm
Urithët nuk janë vetëm mysafirë të padëshiruar në oborr. Ata ushqehen me insekte, larva dhe organizma të tjerë të vegjël në tokë, ndërsa tunelet e tyre ndihmojnë në ajrosjen e dheut.
Prandaj, para se të ndërmerrni masa agresive, është më mirë të provoni mënyra largimi që nuk e dëmtojnë kafshën dhe as tokën.
Nëse urithët shkaktojnë dëme serioze në kopsht, përparësi duhet t’u jepet metodave të provuara dhe humane të kontrollit, në vend të kimikateve agresive.
Tapat e verës, megjithatë, mund t’i ruani – edhe nëse vendosni të mos e provoni fare këtë metodë. /Telegrafi/