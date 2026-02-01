Fundi i vetmisë dhe lidhjeve të këqija: Pesë shenja që në shkurt do të përjetojnë kthesë fatale në dashuri
Shkurti 2026 nuk është thjesht edhe një muaj tjetër në kalendarin e marrëdhënieve, ai sjell një tronditje astrologjike që do t’i çojë pesë shenja të Zodiakut në një dimension krejt të ri dashurie
Pas shtatë vitesh kaosi, Akrepat më në fund marrin përgjigjet që prisnin; Virgjëreshat do të përballen me rikthimin e ish-dashurive për shkak të Merkurit retrograd, ndërsa Ujorët dhe Luanët do të detyrohen të përcaktojnë statusin e lidhjes: ose unazë në dorë, ose ndarje.
Zbuloni kush në shkurt do t’i thotë “po” fatit.
Pesë shenja të horoskopit në shkurt 2026 do të përjetojnë diçka thuajse hyjnore në marrëdhëniet e tyre. Urani, planeti i ndryshimeve të papritura, të martën më 3 shkurt, nis lëvizjen direkte në fazën e tij të fundit në shenjën e Demit. Kjo pasohet nga e para në një seri eklipsesh të reja, eklipsi i Hënës në Ujor, më 17 shkurt.
Meqë Ujori është sundimtari natyror i Uranit, energjia mes tyre është e fortë dhe e ngjashme: risi, liri, autenticitet. Këto tema do të reflektohen drejtpërdrejt edhe në jetën tuaj romantike. Ëndrrat bëhen më të prekshme, por do t’ju duhet të zgjidhni me vetëdije mes asaj që dëshironi dhe asaj që ju është e shkruar.
Ndryshimi më i mirë është ai që lidhet me fatin, ndjesia se, çfarëdo që të kishit bërë, nuk do të mund ta kishit shmangur atë moment. Është çasti kur fati merr timonin dhe ju drejton drejt personit që ju përket. Megjithëse shkurti sjell veprim dhe vrull, ai mund të sjellë edhe ngjarje të paparashikueshme, ndaj përgatituni për ndryshime planesh, transmeton Telegrafi.
Ja cilat janë pesë shenjat që në shkurt do të përjetojnë përmirësim në dashuri:
♒ Ujori
Dashuria po kthehet, Ujorë. Që nga Hëna e Re në Luan më 24 korrik 2025, keni kaluar nëpër një fazë rritjeje në lidhjen ekzistuese, duke mësuar si të ndiheni të dashur për atë që jeni dhe si të flisni kur është e nevojshme.
Me Hënën e Plotë në Luan, të dielën më 1 shkurt, dashuria dhe ndjenja e vlerës personale rikthehen. Nëse jeni beqarë ose sapo keni mbyllur një lidhje, kjo energji sjell qartësi dhe ju ndihmon të lini pas zhgënjimet e vjetra. Kur e ndjeni dashurinë për veten, është shumë më e lehtë ta tërhiqni edhe nga të tjerët.
♏ Akrepi
Akrepa, disa vite bëjnë pyetje, të tjera japin përgjigje. Me Uranin që nis lëvizjen direkte në shtëpinë tuaj të dashurisë më 3 shkurt, fillon era juaj e përgjigjeve.
Që nga viti 2018, Urani ka sjellë paqëndrueshmëri, ndarje të papritura dhe pasiguri. Tani, në kohën e duhur, përgjigjet më në fund po vijnë. Deri më 25 prill, Urani ndihmon në rikthimin e stabilitetit. Mos i kundërshtoni ndryshimet – ato mund t’ju çojnë drejt një lidhjeje të re fatale ose forcimit të asaj ekzistuese.
♍ Virgjëresha
Romantika është në ajër dhe Virgjëreshat e ndjejnë fort. Të martën, më 10 shkurt, Venera hyn në Peshq, duke sjellë një periudhë të bukur dashurie. Nëse jeni në lidhje, kjo energji ju ndihmon ta vendosni marrëdhënien në plan të parë.
Nëse jeni beqarë, Venera në Peshq është afrodiziak i vërtetë. Megjithatë, me Merkurin retrograd më 26 shkurt, ekziston mundësia e rikthimit të një ish-dashurie. Shikojeni si mundësi reflektimi, por shmangni vendimet impulsive.
♌ Luani
Diçka e re po fillon, Luanë. Me eklipsin dhe Hënën e Re në Ujor më 17 shkurt, marrëdhëniet tuaja hyjnë në fazë transformimi.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht ndarje, por rishikim i planeve dhe marrëveshjeve. Nevoja për liri dhe autenticitet rritet. Nëse jeni në kërkim të dashurisë, mund të ndodhë një zhvillim i papritur. Kujdes me ndryshimet e menjëhershme të mendimit.
♎ Peshorja
Merrni përgjegjësi për dashurinë tuaj. Të premten, më 20 shkurt, Saturni bashkohet me Neptunin në Dash, në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve.
Kjo energji ju fton të përballeni me realitetin dhe të merrni përgjegjësi për rolin tuaj në çdo konflikt. Emocionet mund të jenë të forta, ndaj reagoni me kujdes. Nëse jeni beqarë, mos u nxitoni – shmangni idealizimet e tepruara dhe lidhjet e nisura pa reflektim. /Telegrafi/