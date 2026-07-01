Fundi i produkteve të lira kineze - BE-ja vendos tarifë për pakot nga jashtë
Bashkimi Evropian ka nisur zbatimin e një tarife të re për pakot e vogla që vijnë nga vendet jashtë BE-së, me vlerë deri në 150 euro dhe që porositen përmes platformave online.
Masa parashikon një tarifë prej 3 eurosh për çdo dërgesë, me qëllim që të kontrollohet më mirë fluksi i madh i produkteve të lira që hyjnë në tregun evropian.
Vendimi prek veçanërisht platformat e mëdha të tregtisë elektronike, kryesisht ato aziatike, që vitet e fundit kanë rritur ndjeshëm numrin e dërgesave drejt konsumatorëve evropianë. Produkte si veshje, pajisje elektronike, aksesorë dhe artikuj të ndryshëm të përdorimit të përditshëm janë bërë shumë të përhapura për shkak të çmimeve shumë të ulëta.
Autoritetet në Bruksel argumentojnë se kjo rritje e importeve me çmime minimale po krijon konkurrencë të pabarabartë për bizneset evropiane, të cilat duhet të respektojnë rregulla më të rrepta për sigurinë e produkteve, mbrojtjen e konsumatorëve dhe standardet mjedisore, shkruan reuters.
Komisioni Evropian ka paralajmëruar gjithashtu se një pjesë e produkteve që hyjnë në treg përmes këtyre porosive online nuk përmbushin kërkesat e sigurisë së BE-së, duke krijuar shqetësime për cilësinë dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Sipas institucioneve evropiane, tarifa e re është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të reformuar rregullat doganore dhe për të siguruar që kompanitë nga vendet jashtë BE-së të mos përfitojnë nga përjashtimet që deri tani kanë lehtësuar hyrjen e miliona pakove të vogla në tregun evropian.
Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian po i kërkon edhe Ukrainës të ndërmarrë hapa të ngjashëm dhe të vendosë një sistem të ngjashëm tarifimi për importet e vogla nga platformat ndërkombëtare online.
Masa pritet të ketë ndikim te konsumatorët që janë mësuar me porosi me çmime shumë të ulëta, pasi kostoja shtesë mund të rrisë çmimin final të produkteve të blera në internet. Megjithatë, BE-ja këmbëngul se qëllimi kryesor nuk është kufizimi i tregtisë online, por krijimi i kushteve më të barabarta për bizneset dhe garantimi i standardeve të sigurisë. /Telegrafi/