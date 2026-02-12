Fundi i një epoke, Audi i jep lamtumirën S6
Një tjetër model i ri që ngjall dyshime; Audi e ka hequr nga prodhimi sedanin S6 me benzinë.
Modeli nuk ka më një vend të qartë në markë, me A6 të fundit me djegie të brendshme që tani ofron një motor standard V6 me turbo 3.0 litra dhe një S6 E-Tron elektrik.
Siç raportohet, Audi nuk ka plane për të ofruar një variant S6 për modelin aktual A6 me benzinë.
Modeli që po largohet, S6, vjen me motorin hibrid 3.0 litra V6 me turbo dhe superkompresor të Audi, i cili prodhon 444 kuaj fuqi.
Audi lansoi modelin S6 të orientuar drejt performancës më shumë se 30 vjet më parë si një model mbi A6 të rregullt. /Telegrafi/
