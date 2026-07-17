ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë në konferencën “European Partnership Flight”, të organizuar nga Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara për Evropë (USAFE).

Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, i cili tha se aktiviteti kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe zhvillimin e kapaciteteve në fushën e aviacionit ushtarak.

Sipas tij, gjatë konferencës janë zhvilluar ligjërata profesionale, diskutime tematike dhe punë në grupe, ku përfaqësuesit e vendeve partnere kanë shkëmbyer përvoja, praktika të mira dhe ekspertizë në fushën e operacioneve ajrore dhe zhvillimit të kapaciteteve.

Në kuadër të këtij aktiviteti, pjesëmarrësit kanë vizituar edhe Bazën Ajrore në Kuçovë të Shqipërisë, ku janë njohur nga afër me kapacitetet dhe zhvillimet e kësaj infrastrukture të rëndësishme ushtarake.

Maqedonci ka vlerësuar se pjesëmarrja e FSK-së në këtë konferencë dëshmon angazhimin për ngritjen e kapaciteteve profesionale, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe thellimin e bashkëpunimit me partnerët strategjikë.

Sipas tij, këto aktivitete kontribuojnë në ndërtimin e një force moderne dhe të aftë për të kontribuar në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare.


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