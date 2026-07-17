FSK merr pjesë në konferencën “European Partnership Flight” të organizuar nga Forcat Ajrore amerikane
Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë në konferencën “European Partnership Flight”, të organizuar nga Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara për Evropë (USAFE).
Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, i cili tha se aktiviteti kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe zhvillimin e kapaciteteve në fushën e aviacionit ushtarak.
Sipas tij, gjatë konferencës janë zhvilluar ligjërata profesionale, diskutime tematike dhe punë në grupe, ku përfaqësuesit e vendeve partnere kanë shkëmbyer përvoja, praktika të mira dhe ekspertizë në fushën e operacioneve ajrore dhe zhvillimit të kapaciteteve.
Në kuadër të këtij aktiviteti, pjesëmarrësit kanë vizituar edhe Bazën Ajrore në Kuçovë të Shqipërisë, ku janë njohur nga afër me kapacitetet dhe zhvillimet e kësaj infrastrukture të rëndësishme ushtarake.
Maqedonci ka vlerësuar se pjesëmarrja e FSK-së në këtë konferencë dëshmon angazhimin për ngritjen e kapaciteteve profesionale, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe thellimin e bashkëpunimit me partnerët strategjikë.
Sipas tij, këto aktivitete kontribuojnë në ndërtimin e një force moderne dhe të aftë për të kontribuar në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare.