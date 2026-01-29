Fotografia që tregon pamjen e apatisë së turpshme të Real Madridit
Real Madridi mbeti jashtë tetëshes së parë të Ligës së Kampionëve, pas humbjes ndaj Benficës me rezultat 4-2 në ndeshjen e fundit të fazës së ligës, të luajtur të martën mbrëma.
Los Blancos ishin deri në minutat e fundit të kualifikuar direkt në fazën e 1/8-tës, por pranuan një gol në minutën e shtatë shtesë për të mbetur në fazën ‘play-off’.
Goli i katërt i Benficës, i cili iu siguroi një vend në play-off u shënua me kokë nga portieri Anatoly Trubin duke e bërë ndeshjen dramatike.
Megjithatë, gazeta Marca e ka kritikuar Real Madridin pikërisht për këtë, duke thënë se pranimi i këtij goli nga goditja standarte tregoi apatinë e turpshme të Djajve të Kuq.
Sipas gazetës spanjolle, Real Madridi luajti një ndeshje që nënkuptonte shumë më tepër sesa pikë, dhe në fund la një përshtypje të përmbledhur në një imazh që përshkruan si ndeshjen ashtu edhe një nga problemet më të mëdha të klubit.
Nuk ishte një veprim që ishte vendimtar për vendosjen e ekipit, por një pasqyrim i vërtetë i situatës në fushë, një skenë që dëshmon për apatinë, çorganizimin dhe konfuzionin e një ekipi që luftonte për një hyrje direkte në fazën e 1/8-tës dhe sillej sikur nuk po luante për asgjë.
Gjatë ekzekutimit të goditjes së dënimit, Benfica kishte tetë lojtarë në zonë, ndërsa Real Madridi mbrohej vetëm me katër lojtarë, duke e bërë një gafe të pafalshme.
Apati - Gjendje plogështie shpirtërore, kur njeriut nuk i bën përshtypje asgjë dhe prandaj nuk kundërvepron ndaj ngacmimeve, pandjesi; moskokëçarje e plotë dhe mosinteresim për punën e për të tjerët
/Telegrafi/