Fotografia e ushtarit izraelit duke shkatërruar statujën e Jezusit në Liban shkakton zemërim të gjerë
Fotografia e ushtarit izraelit duke goditur një statujë të Jezusit me çekiç në jug të Libanit ka shkaktuar zemërim të gjerë në të gjithë botën.
Ushtria izraelite konfirmoi të hënën se imazhi që ka qarkulluar gjerësisht në internet dhe i parë mbi 5 milionë herë në kompaninë amerikane të mediave sociale X është autentik.
Shkatërrimi i statujës, e vendosur në buzë të Debl në jug të Libanit pranë kufirit izraelit ka shkaktuar stuhi dënimesh nga njerëz në të gjithë botën, përfshirë shkrimtarë dhe aktivistë që shprehën zemërimin e tyre në mediat sociale.
Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.
The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb
— Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026
"Unë e dënoj fuqimisht dhe protestoj. Ky është një incident shumë i trishtueshëm", tha një përdorues i mediave sociale, "ABDUR RAUF", në X, duke kërkuar ndëshkim për ushtarin izraelit.
Përdorues të tjerë shprehën trishtimin e tyre, duke akuzuar ushtarin se e shkatërroi statujën "me qëllim".
"Do të presim të dëgjojmë zëdhënësin e IDF (ushtrisë) të pretendojë se ushtari u ndie i kërcënuar nga Jezusi", tha Ayman Odeh, një anëtar arab i Knessetit izraelit.
Ndërsa ushtria izraelite njoftoi një hetim, incidenti ndodhi mes shkeljeve të raportuara nga forcat izraelite në objektet fetare, përfshirë xhamitë dhe kishat, në Gaza dhe Bregun Perëndimor që kur Tel Avivi nisi luftën në Gaza në tetor 2023. /AA/