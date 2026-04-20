Fotografi turk shndërron ndërtesën historike në muze me 150 kamera nga vitet 1800 deri në ditët e sotme
Fotografi turk Suleyman Onder ka mbledhur rreth 150 kamera të vjetra gjatë gjashtë viteve të fundit.
Ai fillimisht mori me qira një ndërtesë historike në lagjen Kadikoy të Stambollit, të cilën më vonë e bleu dhe e shndërroi në studio.
Koleksioni i tij përfshin kamera që datojnë nga fundi i viteve 1800 deri në ditët e sotme.
Onder thotë se pasioni për objektet antike u rrit gradualisht dhe u fokusua te kamerat si pjesë e historisë së fotografisë.
Vizitorët shpesh e përjetojnë hapësirën e tij si një muze të vogël të fotografisë.
Ai planifikon ta zgjerojë koleksionin dhe ta lërë si trashëgimi për familjen e tij. /AA/
