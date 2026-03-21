Foto që tronditi rrjetin, flet burri që u bë viral për ngjashmërinë me Epstein
Mund të jetë lloji më i keq i identitetit të gabuar, të ngatërrohesh me Jeffrey Epstein.
Një burrë nga Florida po flet hapur pasi një video virale e tij ku ai drejtonte një veturë kabriolet shkaktoi spekulime të përhapura se ai i ngjante pedofilit Jeffrey Epstein.
Burri i paidentifikuar, i cili e quan veten "Palm Beach Pete" në rrjete sociale, tha se mbeti i habitur pasi videoja e tij duke udhëtuar përgjatë një autostrade në Florida Jugore filloi të qarkullonte gjerësisht, duke nxitur teoritë e konspiracionit se Epstein mund të ishte ende gjallë.
Në klip, përdoruesi i TikTok, Andrew Posey, bërtet: "Epstein është gjallë".
Videoja shpejt fitoi vëmendje në internet, me përdoruesit që komentuan mbi atë që shumë e përshkruan si një ngjashmëri "të çuditshme".
Momenti viral mbështetet në vite të skepticizmit publik dhe teorive të konspiracionit që rrethojnë vdekjen e Epstein në vitin 2019.
Burri më vonë iu drejtua spekulimeve drejtpërdrejt në një video, duke thënë: "Mirëmëngjes të gjithëve, jam Palm Beach Pete nga Palm Beach, Florida".
"Dua t'i falënderoj të gjithë për komentet pozitive që mora duke thënë se nuk jam Jeffrey Epstein. Unë nuk jam aspak Jeffrey Epstein, jam vetvetja”, shtoi ai.
NEW: Man who went viral for looking like Jeffrey Epstein speaks out.
"I'm not Jeffrey Epstein, I'm Palm Beach Pete." pic.twitter.com/0B1CmQcukZ
Pete theksoi gjithashtu: “Epstein ishte një person shumë i keq. Ai është i vdekur. Dhe unë jam gjallë".
Fama e tij e papritur në internet filloi pasi u filmua pa vetëdije ndërsa ngiste veturën.
"Një djalë më filmoi rastësisht ndërsa po ngisja makinën në I-95, pa dijeninë time", tha ai në një klip të veçantë.
"Dhe gjëja tjetër që di, është se jam bërë një sensacion viral", shtoi burri.
Epstein, një abuzues seksual i dënuar, vdiq në një qeli burgu në Manhattan në vitin 2019.
Vdekja e tij u cilësua zyrtarisht si vetëvrasje, megjithëse ka mbetur objekt i spekulimeve të përhapura publike dhe teorive të konspiracionit.
Interesi për Epstein ka vazhduar pjesërisht për shkak të publikimeve të vazhdueshme të dokumenteve nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ) sipas Aktit të Transparencës së Dosjeve Epstein, i cili u miratua në nëntor. /Telegrafi/