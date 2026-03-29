Forumi ekonomik Shqipëri–Kosovë: Dukagjini Group kryeson me 80 milionë euro investim
Të shtunën është zhvilluar një forum ekonomik mes Shqipërisë dhe Kosovës që në fokus kishte rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve.
Drejtuesja ekzekutive e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA), Laura Saro, bëri të ditur se Dukagjini Group mbetet investitori më i madh nga Kosova në Shqipëri me rreth 80 milionë euro investim.
“Ne kemi një nga investimet më të mëdha që është tani rreth 80 milionë euro nga Dukagjini Group që e kemi në veri të Shqipërisë dhe ftojmë që të jenë akoma më shumë të tilla është në sektorin e turizmit – Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në turizëm”, u shpreh Saro.
Saro, mes tjerash, ka thënë se ka një rritje e ndjeshme të bashkëpunimit ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke vënë në dukje se fluksi i investimeve mes dy vendeve është disafishuar gjatë pesë viteve të fundit.
“Në pesëvjeçarin e fundit 2020-2025 fluksi ka filluar nga 14 ndërsa ka arritur në 153 milionë euro në shtator të 2025-ës, është një rritje shumë e konsiderueshme për 5 vite – krahasuar me vitin e kaluar ka një rritje prej 37 përqind kurse me mbylljen e 2025-se që do t’i nxjerrim raportet pritet të jetë një rritje më e madhe – trendi është shumë pozitiv”, tha Saro.
Sipas saj, sektorët me interesin më të madh për investime mbeten shërbimet dhe tregtia, ndërsa shtoi se edhe agropërpunimi paraqet një potencial të rëndësishëm, i cili duhet zhvilluar më tej.
Më tej, Saro nënvizoi se ky sektor mund të shndërrohet në një shtyllë të fortë të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve.
Ajo bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit edhe në turizmin malor, duke theksuar se Kosova ka eksperiencë në këtë fushë dhe mund të kontribuojë ndjeshëm në zhvillimin e përbashkët.
Në përfundim, Saro theksoi se forcimi i bashkëpunimit ekonomik është një prioritet, duke shtuar se Shqipëria dhe Kosova, të bashkuara, kanë potencial të madh për t’u pozicionuar më fuqishëm në tregjet ndërkombëtare.
- YouTube www.youtube.com