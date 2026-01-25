Formacionet zyrtare, Juventus - Napoli: Nuk ka derbi dardan, Zhegrova në bankë, Rrahmani mungon
Janë publikuar formacionet zyrtare për supersfidën Juventus – Napoli, e cila zhvillohet në “Allianz Stadium” në Torino, në kuadër javës së 22-të të Serie A.
Ndeshja vjen në një moment delikat për të dyja skuadrat, të ndara nga vetëm katër pikë në tabelë, ndërsa vëmendja është e madhe edhe për shkak të përballjes së trajnerëve Luciano Spalletti dhe Antonio Conte ndaj ish-skuadrave të tyre.
Napoli përballet me krizë të thellë dëmtimesh, ku kryesori është kapiteni I Kosovës, Amir Rrahmani, që mungon për shkak të lëndimit, një goditje e rëndë për mbrojtjen e napolitanëve.
Ndërkohë, Edon Zhegrova është në bankën rezervë, gati për të dhënë kontribut në pjesën e dytë.
Te Juventusi Jonathan David udhëheq repartin offensive, me Kenan Yildiz dhe Francico Conceiçao që vijnë nga krahet.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
/Telegrafi/