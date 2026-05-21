Formacionet zyrtare, Ferizaj - Dukagjini: Dy ekipet për ta fituar trofeun për herë të parë
Ferizaj dhe Dukagjini kanë shkaktuar befasi të madhe këtë edicion në Kupën e Kosovës duke arritur deri në finale.
E sonte dy skuadrat do ta diskutojnë edhe se cila do ta fitojë këtë trofe të çmueshëm.
Sfida finale mes Ferizajt dhe Dukagjinit zhvillohet sonte (e enjte) me fillim nga ora 20:00 në stadiumin 'Fadil Vokrri' në Prishtinë, ku pritet një atmosferë fantastike.
Trajneri Arsim Abazi i ka besuar sulmin katërshës Richards, Haxhimusa, Berisha dhe Oguns.
Në anën tjetër, Arsim Thaqi do të luajë me emra si Morina, Merlaku, Berisha dhe Isufi në sulm.
Ferizaj: Mckenzie, Neziri, Iljazi, Gligorov, Sadiki, A. Shabani, K. Shabani, Richards, Haxhimusa, Berisha, Oguns.
Dukagjini: Lekaj, Basri, Pllana, Xhemjali, Morina, Mërlaku, Berisha, Bardhoku, Isufi, Hugo.
