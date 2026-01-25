Formacionet zyrtare, Arsenal - Man Utd: Derbi i Ligës Premier mes dy skuadrave në formë
Arsenali dhe Manchester United përballen të dielën pasdite në “Emirates Stadium”, në ndeshjen më të rëndësishme të javës së 23-të në Ligës Premier .
Skuadra e Mikel Artetës kryeson tabelën me shtatë pikë epërsi, ndërsa vjen pas barazimit pa gola ndaj Nottingham Forest, takim në të cilin londinezët krijuan shumë raste dhe u ndjenë të dëmtuar nga një penallti e paakorduar në fund.
Në anën tjetër, Manchester United i drejtuar tashmë nga Michael Carrick, vjen me moral të lartë pas fitores 2:0 ndaj Manchester Cityt në xhiron e fundit.
Mikel Arteta do të luajë me treshen sulmuese Bukao Saka, Leandro Trossard dhe Gabreiel Jesus, ndërsa Micheal Carrick ka vendosur në fushë treshen Amad, Dorgu dhe Mbeumo.
Arsenali mbetet i pathyeshëm në shtëpi këtë sezon, me 14 fitore në 16 ndeshje të kampionatit në “Emirates”, duke mos pësuar më shumë se një gol në asnjë takim.
Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Hincapie; Rice, Zubimendi, Odegaard; Saka, Trossard, Jesus.
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Amad, Dorgu, Mbeumo.
