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Kombëtarja e Anglisë do të përballet me atë të Republikës Demokratike të Kongos me fillim nga ora 18:00 në kuadër të fazës së 1/16-tës së Kampionatit Botëror 2026.

Të dy përzgjedhësit Thomas Tuchel dhe Sebastien Desabre kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare të kësaj sfide.

Në mungesë të Reece James në krahun e djathtë te Anglia starton Djed Spence, ndërsa Marcus Rashford ka fituar balotazhin ndaj Anthony Gordon në krahun e majtë të sulmit.

Pikë reference në sulm për ‘Tre Luanët’ vazhdon të jetë Harry Kane, i cili gjithashtu do të ndihmohet edhe nga Noni Madueke dhe Jude Bellingham.

Te Kongo në anën tejtër nga minuta e parë startojnë emra si Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe dhe Yoane Wissa.

Formacionet zyrtare:

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

Kongo: Mpasi Nzau; Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Sadiki, Moutousammy; Cipenga, Mukau, Mbuku; Wissa.

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