Formacionet zyrtare, Angli – Kongo: “Tre Luanët” zbresin në fushë me të gjithë arsenalin
Kombëtarja e Anglisë do të përballet me atë të Republikës Demokratike të Kongos me fillim nga ora 18:00 në kuadër të fazës së 1/16-tës së Kampionatit Botëror 2026.
Të dy përzgjedhësit Thomas Tuchel dhe Sebastien Desabre kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare të kësaj sfide.
Në mungesë të Reece James në krahun e djathtë te Anglia starton Djed Spence, ndërsa Marcus Rashford ka fituar balotazhin ndaj Anthony Gordon në krahun e majtë të sulmit.
Pikë reference në sulm për ‘Tre Luanët’ vazhdon të jetë Harry Kane, i cili gjithashtu do të ndihmohet edhe nga Noni Madueke dhe Jude Bellingham.
Te Kongo në anën tejtër nga minuta e parë startojnë emra si Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe dhe Yoane Wissa.
Formacionet zyrtare:
Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.
🏴 ENGLAND vs DR CONGO 🇨🇩
Starting XI's confirmed! ✅ pic.twitter.com/Ade9G8VmuP
— EuroFoot (@eurofootcom) July 1, 2026
Kongo: Mpasi Nzau; Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Sadiki, Moutousammy; Cipenga, Mukau, Mbuku; Wissa.