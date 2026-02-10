Ford ka zbuluar detaje të reja për një kamionçinën elektrike të përmasave të mesme, që pritet të kushtojë rreth 30 mijë dollarë (rreth 25 mijë euro).

Modeli do të jetë i pari mbi platformën e re Universal Electric Vehicle (UEV), e fokusuar në uljen drastike të kostove të prodhimit.

CEO i Ford, Jim Farley, bëri të ditur se do të përdoren “pjesë të mëdha alumini”, të cilat zëvendësojnë mbi 146 pjesë të veçanta me vetëm dy elementë kryesorë.

Kjo teknologji lejon montimin e automjetit nga module të mëdha dhe ul ndjeshëm kompleksitetin e prodhimit.

Ford thotë se pickup-i i ri do të ketë 20% më pak pjesë dhe 25% më pak vida krahasuar me automjetet moderne aktuale.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar aerodinamikës, pasi çdo përmirësim ndikon drejtpërdrejt në koston e baterisë dhe efikasitetin.

Projekti konsiderohet kyç për të ardhmen elektrike të Ford-it. /Telegrafi/

