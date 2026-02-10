Ford zbulon disa detaje rreth kamionçinës elektrike të përmasave të mesme, që pritet të kushtojë rreth 30 mijë dollarë
Ford ka zbuluar detaje të reja për një kamionçinën elektrike të përmasave të mesme, që pritet të kushtojë rreth 30 mijë dollarë (rreth 25 mijë euro).
Modeli do të jetë i pari mbi platformën e re Universal Electric Vehicle (UEV), e fokusuar në uljen drastike të kostove të prodhimit.
CEO i Ford, Jim Farley, bëri të ditur se do të përdoren “pjesë të mëdha alumini”, të cilat zëvendësojnë mbi 146 pjesë të veçanta me vetëm dy elementë kryesorë.
Kjo teknologji lejon montimin e automjetit nga module të mëdha dhe ul ndjeshëm kompleksitetin e prodhimit.
Ford thotë se pickup-i i ri do të ketë 20% më pak pjesë dhe 25% më pak vida krahasuar me automjetet moderne aktuale.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar aerodinamikës, pasi çdo përmirësim ndikon drejtpërdrejt në koston e baterisë dhe efikasitetin.
Projekti konsiderohet kyç për të ardhmen elektrike të Ford-it. /Telegrafi/