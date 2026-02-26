Ford premton modele të reja për Evropë
Ford e hoqi nga tregu Fusionin e fundit në SHBA në 2020.
Ford Focus zgjati pak më shumë në Evropë, duke jetuar deri në vitin 2025, por edhe ai arriti në fund të rrugës.
Por edhe pa asnjë veturë pasagjerësh në shitje në SHBA ose Evropë, Ford thotë se nuk po heq dorë ende.
Gjatë një takimi me investitorët për të parë fitimet e tremujorit të katërt të vitit 2025, CEO Jim Farley tha se kompania ka "plane emocionuese për Evropën" në lidhje me veturat e pasagjerëve.
Siç u raportua për herë të parë nga Ford Authority , Farley sugjeron që kompania "do të luajë me shumë kujdes në segmente specifike sipas pikave të forta të saj".
Çfarë do të thotë saktësisht kjo? Ende është e paqartë.
Ford u tha shitësve evropianë në korrik se një numër i vogël veturash të reja do të mbërrinin në vitin 2027, duke thënë se do të investonte në "disa automjete", duke filluar nga hibridet deri te automjetet elektrike të plota.
Kompania aktualisht ka një partneritet strategjik me disa prodhues veturash në Evropë, përfshirë Volkswagen për automjete elektrike.
Ford gjithashtu kohët e fundit arriti një marrëveshje me Renault për të lansuar dy modele të projektuara dhe të ndërtuara nga prodhuesi francez i automjeteve.
Automjeti i parë nga ky partneritet duhet të shfaqet në vitin 2028, i bazuar në platformën Ampere EV të Renault.
Por ndoshta mundësia më interesante është bashkëpunimi i raportuar i Ford me Geely.
Kjo “ringjallje” e veturave të pasagjerëve nuk është vetëm për Evropën. Ford gjithashtu ka plane për të dërguar vetura përsëri në SHBA. /Telegrafi/