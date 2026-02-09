Ford parashikoi automjetet elektrike me rreze të zgjatur veprimi 30 vjet më parë
Prodhuesit e makinave janë përpjekur të parashikojnë të ardhmen që nga fillimi i kohës.
Buick konsiderohet një pionier, duke prezantuar Y-Job në vitin 1938, i konsideruar gjerësisht si makina e parë koncept e ndërtuar ndonjëherë.
Në dekadat që pasuan, të gjitha markat u vunë re në topat e tyre të kristaltë për të imagjinuar makinat e së nesërmes, disa me saktësi të jashtëzakonshme, të tjerat të larguara nga realiteti që pasoi.
Kjo na sjell te Ford Synergy. Ende duket sikur ka udhëtuar nga e ardhmja, pavarësisht se është një koncept 30-vjeçar, transmeton Telegrafi.
Ndërsa stili mbetet i çuditshëm edhe sipas standardeve të vitit 2026, teknologjia që shfaqi atëherë është ende shumë e rëndësishme.
I parashikuar si një makinë familjare për vitin 2010, koncepti i çuditshëm është një makinë me gjashtë vende me një karroceri ultra të rrëshqitshme dhe një motor që zgjeron gamën.
Me një koeficient rezistenceje prej vetëm 0.20, është pothuajse aq elegant sa automjetet më aerodinamike të prodhimit të prodhuara ndonjëherë.
Po, Synergy ishte thjesht një makinë koncept që i lejoi Ford të çmendej pa u shqetësuar për rregulloret. Megjithatë, të krahasosh Mercedes EQS një çerek shekulli më parë nuk ishte një detyrë e lehtë, duke pasur parasysh teknologjinë e disponueshme në fillim të viteve 1990.
Sigurisht që nuk është Fordi më i bukur i krijuar ndonjëherë, veçanërisht pjesa e përparme me parakolpet e tij në formë pendësh.
Megjithatë, koncepti nuk ishte projektuar për të fituar konkurse bukurie, por për të rrëshqitur në ajër sa më butë të ishte e mundur.
Ashtu si skuteri Volkswagen i vitit 1986 i paraqitur në një episod të mëparshëm të serisë "Koncepti që harruam", Synergy kishte të bënte tërësisht me efikasitetin.
Në panairin e Detroit të vitit 1996, Ford e nxori konceptin në skenë dhe nxori në pah sistemin e tij të fuqisë hibride, megjithëse me një kthesë të papritur.
Synergy ishte teknikisht një automjet elektrik me një motor me djegie që zgjeron gamën, pasi motori me djegie të brendshme nuk i vinte në lëvizje rrotat.
Në vend të kësaj, ai shërbeu si një gjenerator që furnizonte me energji katër motorë elektrikë, një në secilën rrotë. Ishte shumë përpara kohës së vet, duke marrë parasysh që BMW i3 REx nuk doli në shitje deri në vitin 2013.
Karoceria me rrjedhje të ulët fshihte një motor 1.0 litërsh të montuar në pjesën e pasme dhe një volant të instaluar përpara.
Ky i fundit mund të kapte energjinë e tepërt të motorit dhe të frenimit dhe të përdorte energjinë e ruajtur për të furnizuar me energji automjetin gjatë përshpejtimit ose gjatë ngjitjes së kodrave të pjerrëta.
Në fakt, Synergy kishte frenim rigjenerues, diçka që tani e marrim si të mirëqenë në hibride dhe automjete elektrike.
Shifrat e fuqisë së kuajve nuk u publikuan kurrë, por makina nuk kishte nevojë për motorë të fuqishëm për të lëvizur. Kjo për shkak se peshonte vetëm pak qindra kilogramë falë karrocerisë së saj prej alumini.
Në atë kohë, Ford tha se Synergy ishte rreth qindra kilogramë më i lehtë se një limuzinë e mesme.
Koncepti 30-vjeçar bëri më shumë sesa parashikonte automjete elektrike që zgjerojnë gamën.
Ai gjithashtu përmbante kamera anësore në vend të pasqyrave tradicionale të dyerve, një ndërfaqe me të gjithë ekranin dhe fjalë për fjalë asnjë buton ose çelës.
Ndërprerësit konvencionalë nuk ishin të nevojshëm, pasi Synergy mbështetej në kontrollet zanore për të aksesuar 18 funksione të ndryshme.
Ford madje instaloi panele diellore në çati për të mbledhur energji nga dielli dhe për të furnizuar me energji një ventilator për të ftohur kabinën ndërsa makina ishte e parkuar.
Tesla mund ta ketë popullarizuar zgjedhën, por ky koncept kishte një të tillë në vitin 1996.
"Timoni" ishte i lidhur me një krah të montuar në qendër, duke lejuar që makina të konfigurohej lehtësisht për tregjet me timon në të majtë dhe në të djathtë.
Koncepti i mbushur me teknologji gjithashtu përmbante një ekran në kokë që projektonte informacion në një panel xhami direkt në vijën e shikimit të shoferit.
Megjithatë, nuk ishte krejtësisht inovativ, pasi makinat e prodhimit kishin përdorur HUD që nga fundi i viteve 1980.
Pedalet e rregullueshme, mbështetëset e kokës së pasme që tërhiqen automatikisht dhe një planimetri e brendshme e projektuar për të akomoduar jastëkët anësorë të ajrit, plotësuan kabinën futuriste.
Koncepti Synergy u përmirësua shumë tre dekada më parë, deri te shiriti i dritave të pasme që prodhuesit e makinave nuk duket se ngopen sot.
Mund të ketë pasur një fytyrë që vetëm një nënë mund ta dojë, por nuk ka dyshim se sa saktë i parapriu makinat e sotme të teknologjisë së lartë dhe rritjen e automjeteve elektrike me rreze të zgjatur veprimi.
Ndërsa Synergy u la në katin e dhomës së prerjes, një Ford EREV prodhimi është në rrugë e sipër. F-150 Lightning i gjeneratës së ardhshme do të lansohet më vonë këtë dekadë si një kamion elektrik që zgjeron rrezen e veprimit me mbi 700 milje rreze të kombinuar veprimi. /Telegrafi/