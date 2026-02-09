Forcat amerikane gjurmojnë dhe hipin në anije cisternë që sfidon karantinën e administratës Trump
Departamenti amerikan i Luftës njoftoi të hënën në mëngjes se ushtria amerikane hipi në një anije gjatë natës "pa incidente".
Postimi i departamentit në X vuri në dukje se SHBA-të e kishin kryer "gjuati" në anijen, të quajtur Aquila II, "nga Karaibet në Oqeanin Indian", transmeton Telegrafi.
"Kur @DeptofWar thotë karantinë, e kemi seriozisht. Asgjë nuk do ta ndalojë DoW të mbrojë atdheun tonë - madje edhe në oqeanet në gjysmën e botës. Gjatë natës, forcat ushtarake amerikane kryen një ndalim detar dhe hipje në anijen Aquila II pa incidente në zonën e përgjegjësisë së INDOPACOM", shpjegoi postimi i së hënës.
"Aquila II po vepronte në kundërshtim me karantinën e vendosur nga presidenti Trump për anijet e sanksionuara në Karaibe. Ajo iku dhe ne e ndoqëm. Departamenti i Luftës e gjurmoi dhe e gjuajti këtë anije nga Karaibet në Oqeanin Indian", vazhdoi postimi.
"Asnjë komb tjetër në planetin Tokë nuk ka aftësinë të zbatojë vullnetin e tij në asnjë fushë. Nga toka, ajri apo deti, Forcat tona të Armatosura do t'ju gjejnë dhe do të vendosin drejtësi. Do të mbeteni pa karburant shumë kohë para se të na kaloni", pohoi departamenti.
"Departamenti i Luftës do t'u mohojë aktorëve të paligjshëm dhe përfaqësuesve të tyre mundësinë për të sfiduar fuqinë amerikane në fushën globale detare", përfundoi postimi.
Sekretari i Luftës, Pete Hegseth ripostoi postimin e Departamentit të Luftës në X.
Postimi i departamentit përfshinte pamje të trupave që zbrisnin një litar për të hipur në anije nga një helikopter në ajër. /Telegrafi/
