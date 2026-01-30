Forbes sjell një vështrim nga terreni mbi Dukagjini Resort
Kjo video, e realizuar nga Forbes Real Estate, sjell një rrëfim të drejtpërdrejtë dhe reflektues nga terreni i Dukagjini Resort, duke e zhvendosur fokusin nga ritmi i shpejtë i tregut të pasurive të paluajtshme te vizioni afatgjatë.
Rrëfimi nis me udhëtimin drejt Shëngjin, ku rruga, peizazhi dhe transformimi i infrastrukturës bëhen pjesë e historisë. Me afrimin drejt bregdetit, ritmi ndryshon: hapësira zgjerohet, horizonti hapet dhe deti shfaqet si elementi qendror i përvojës. Pamjet dhe narracioni e vendosin projektin në kontekstin e zhvillimit të ri që po përjeton Shqipëria.
Videoja ndalet në kantier, aty ku vizioni po shndërrohet në realitet. Makineritë, themelet dhe aktiviteti i përditshëm tregojnë një proces të menduar, të matur dhe të qëllimshëm. Projekti prezantohet jo thjesht si zhvillim ndërtimor, por si një destinacion i konceptuar për të ripërcaktuar këtë segment të bregdetit shqiptar, me arkitekturë që ndjek terrenin dhe dialogon natyrshëm me peizazhin e Adriatikut.
Një pjesë e veçantë i kushtohet përvojës nga pika më e lartë e kodrës, ku pamja përfshin bregdetin, gjelbërimin dhe detin e hapur. Pikërisht aty, sipas rrëfimit, vizioni bëhet i qartë edhe për ata që e shohin projektin për herë të parë: një kombinim i jetesës private, mikpritjes dhe luksit të matur, i ndërtuar mbi lokacion dhe perspektivë.
Videoja përmbyllet buzë detit, në momentin e perëndimit, duke e kthyer projektin nga një kantier në një ide jetese. Një reflektim i qetë mbi të ardhmen, jo vetëm të Dukagjini Resort, por edhe të drejtimit ku po shkon Shqipëria në zhvillimin e saj turistik dhe rezidencial.
- YouTube youtu.be