Folk Fest Anamorava
Folk Fest Anamorava rikthehet me edicionin e pestë në Viti, duke sjellë një tjetër festë të folklorit dhe traditës që bashkon grupe artistike nga vende të ndryshme të botës. I organizuar nga Qendra Kulturore “Anamorava”, festivali është shndërruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme folklorike në Kosovë, me fokus në promovimin e kulturës, trashëgimisë dhe miqësisë ndërmjet popujve.
Përgjatë festivalit, publiku do të ketë mundësi të ndjekë performanca autentike folklorike dhe artistike, të njohë kultura të ndryshme dhe të përjetojë atmosferën festive që e karakterizon këtë aktivitet ndërkombëtar. Përmes organizimeve të tilla, Qendra Kulturore “Anamorava” vazhdon të kontribuojë në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe bashkëpunimit ndërkulturor.
Detajet
Data: 14–15 gusht 2026
Koha: Nga ora 08:00
Vendndodhja: Sheshi “Nijazi Azemi”, Viti
Programi?
Folk Fest Anamorava sjell një program të dedikuar folklorit dhe kulturës tradicionale, me pjesëmarrjen e grupeve artistike nga vende të ndryshme të botës.
Përgjatë festivalit, publiku do të ketë mundësi të ndjekë performanca folklorike, prezantime artistike dhe aktivitete që promovojnë kulturën, traditat dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.
Programi i detajuar do të publikohet nga organizatorët para fillimit të festivalit.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të njohur kultura dhe tradita nga vende të ndryshme të botës
- Për të shijuar performanca autentike folklorike dhe artistike
- Për të krijuar miqësi dhe kontakte të reja kulturore
- Për të përjetuar një atmosferë festive dhe argëtuese
- Për të mbështetur ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Festivali është i hapur për publikun dhe hyrja është falas.
Qendra Kulturore “Anamorava”, organizatore e festivalit, është një nga institucionet kulturore më aktive në Kosovë, e angazhuar në promovimin e folklorit, trashëgimisë kulturore dhe edukimit kulturor të brezave të rinj.
Kontakt:
- +383 44 322 641
- qk-anamorava@hotmail.com