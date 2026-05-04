Fokusi te Kupa e Botës lë në pritje të ardhmen e Luka Modric te Milani
Luka Modric ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar lidhur me të ardhmen e tij te Milani, ndërsa si lojtari ashtu edhe klubi po i mbajnë diskutimet larg vëmendjes publike pas transferimit të tij verën e kaluar nga Real Madridi.
Mesfushori 40-vjeçar vazhdon të vlerësohet shumë në Milano, ku ndikimi i tij ka tejkaluar pritshmëritë.
Megjithatë, situata e tij është ndërlikuar nga një dëmtim dhe prioritetet ndërkombëtare në prag të Kupës së Botës.
Modric aktualisht është në fazë rikuperimi pas një ndërhyrjeje kirurgjikale për një frakturë në mollëzën e majtë, dëmtim i pësuar në fund të muajit prill.
Mungesa e tij u ndje në humbjen 2-0 të Milanit ndaj Sassuolo.
Pavarësisht kësaj, fokusi kryesor i kroatit mbetet rikthimi në formë optimale për atë që pritet të jetë paraqitja e tij e fundit në Kupën e Botës me kombëtaren e Kroacisë.
Veterani ka pasur një rol të rëndësishëm këtë sezon, duke luajtur në 31 nga 33 ndeshjet e kampionatit dhe duke grumbulluar 2,788 minuta në fushë, si dhe paraqitje në kompeticionet vendase, çka nënvizon rëndësinë e tij për skuadrën edhe në moshën 40-vjeçare.
Në aspektin financiar, kontrata e Modric te Milani është ndjeshëm më e ulët krahasuar me të ardhurat që ai përfitonte te Real Madridi, me raportime që e vendosin pagën e tij mes 2.5 dhe 3 milionë euro bruto në sezon. /Telegrafi/