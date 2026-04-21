Florentino Perez po përgatit 50 milionë euro për të përforcuar mbrojtjen
Planet e Real Madridit për afatin e verës që vjen kanë filluar të marrin formë në zyrat e stadiumit Santiago Bernabeu. Mes një ndryshimi në mbrojtje, emri i Jon Martin është shfaqur si një prioritet kryesor për të përforcuar vijën mbrojtëse.
Qendërmbrojtësi i ri i Real Sociedadit, vetëm 19 vjeç, po kalon një sezon që ka tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane. Depërtimi i tij në elitë ka qenë aq mbresëlënës sa Real Madridi e konsideron atë tashmë një investim strategjik si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen.
Jon Martin ka treguar shpejt se zotëron cilësitë e nevojshme për të garuar në nivelin më të lartë. Fortësia e tij mbrojtëse, aftësia për të parashikuar lojërat dhe kontrolli i ajrit e bëjnë atë një lojtar shumë të gjithanshëm.
Për më tepër, ai shquhet për qetësinë e tij me topin, një aspekt kyç në futbollin modern. Aftësia e tij për të ndërtuar lojën nga mbrojtja përputhet në mënyrë të përkryer me idenë e një skuadre që kërkon të dominojë ndeshjet përmes posedimit të topit.
Te Real Sociedad, ai ka gjetur mjedisin ideal për t’u rritur. Klubi nga San Sebastian ka investuar në talentin e tij dhe i ka dhënë kohë loje në situata të vështira, gjë që e ka përshpejtuar zhvillimin e tij dhe i ka lejuar të etablohet si një nga premtimet e mëdha të futbollit spanjoll.
Problemi kryesor për Real Madridin është çmimi i lojtarit. Jon Martin ka një klauzolë lirimi prej 50 milionë eurosh, një shifër e lartë për një futbollist kaq të ri, megjithëse në përputhje me potencialin e tij.
Sociedad nuk ka ndërmend të negociojë një çmim më të ulët. Klubi e konsideron qendërmbrojtësin një lojtar kyç në projektin e tyre dhe do të shqyrtojë mundësinë e largimit të tij vetëm nëse paguhet klauzola e plotë e lirimit.
Duke pasur parasysh këtë skenar, Real Madridi po shqyrton alternativa të ndryshme. Pagesa e 50 milionë eurove është një mundësi, por ata po shqyrtojnë edhe formula të tjera që do të ulnin koston e operacionit, të tilla si përfshirja e bonuseve të lidhura me performancën ose negocimi i kushteve më fleksibile. /Telegrafi/