Mbrojtësi Florent Hadërgjonaj është duke vazhduar me formën e shkëlqyer te Alaynspori.

31-vjeçari realizoi një supergol vollej për ta ngushtuar epërsinë, por që Basaksehiri i fitoi pikët e plota.

Pas një topi të kthyer, goditja e Hadërgjonaj ishte direkt në kënd për të mos i dhënë asnjë shans portierit për të reaguar.

Për më shumë shikoni golin:

Ndërkohë, ky ishte goli i katërt për Hadërgjonajn në elitën e futbollit turk, kurse ka edhe katër asistime në proces./Telegrafi

