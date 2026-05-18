FLAKA IME E VJETËR
Poezi nga: Robert Lowell
Përktheu: Irena Dono
Flaka ime e vjetër, gruaja ime!
A të kujtohet lista e zogjve tanë?
Verën e kaluar, një mëngjes u enda me makinë
pranë shtëpisë sonë në Maine. Ishte ende
majë kodrës.
Një kalli i kuq misri indian
tani ishte shkapërdarë te dera.
Lavdia e vjetër me trembëdhjetë shirita
e varur në një shtyllë. Tabela
ishte e kuqja e ndërtesës së vjetër të shkollës.
Brenda një pronar i ri;
Një grua dhe një fshesë e re!
Shitorja antike e bregdetit atlantik
pará dhe plaçkitje
shkëlqenin në çdo dhomë.
Një kufi i ri!
S’kish nevojë tani të vrapoje te dera e fqinjit,
t’i telefonoje sherifit
për taksi për në Bath,
apo shitoren shtetërore të pijeve.
Askush nuk e ka parë fantazmën
e dashnorit tënd imagjinar.
Vështro nga dritarja
dhe shtrëngoje shallin e tij në gushë.
Ngrije dollinë për njerëzit e rinj,
dolli për flamurin e tyre, për të vjetrën
shtëpi të tyren të rindërtuar në kodër!
Çdo gjë është thjesht e fshirë,
e mobiluar, e zbukuruar dhe e ajrosur.
Çdo gjë ka ndryshuar për lezet;
Sa fërgëllues dhe të egër ishim
atje, të bllokuar nga bora,
duke zukatur si grerëza
në dhomëzën tonë të librave!
Fantazmë e gjorë, dashuri e vjetër, fol
me zërin tënd të atëhershëm
që na digjte gjer në brendësi,
që na mbante zgjuar gjithë natën,
në një shtrat dhe ndarazi.
Dëgjonim plugun,
duke gulçuar në majë të kodrës,
një dritë e kuqe, pastaj një blu,
teksa hidhte dëborën
ndanë rrugës.