KURRË TELASHE ASKUJT NUK I KAM SHKAKTUAR
Poezi nga: Leonard Cohen
Përktheu: Fadil Bajraj
nuk munda ta paguaja hipotekën
dhe ia theva zemrën loçkës sime
nuk munda ta paguaja hipotekën
dhe ia theva zemrën loçkës sime
kurrë telashe askujt nuk i kam shkaktuar
ama nuk është tepër vonë për të filluar
nuk dua të thyej asnjë dritare
nuk dua të djeg asnjë automjet
nuk dua të thyej asnjë dritare
nuk dua të djeg automjetin tënd
ke të drejtë për të gjitha pasuritë e tua
ama goxha e ke tepruar
ti lundron në oqeanin e fuqishëm
në jahtin e projektuar për ty
ti lundron në oqeanin e fuqishëm
në jahtin e projektuar për ty
por oqeani është i mbushur me mbeturina
dhe ti do të fundosesh aty
kurrë telashe askujt nuk i kam shkaktuar
unë jam një njeri i ligjit dhe rendit
kurrë telashe askujt nuk i kam shkaktuar
unë jam një njeri i ligjit dhe rendit
kurrë telashe askujt nuk i kam shkaktuar
ama ti fort mirë e di që mund t’ia nxij jetën gjithsecilit