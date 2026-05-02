Finlanda afron trupa pranë kufirit rus, NATO zhvillon stërvitje ushtarake
Finlanda ka dislokuar forca ushtarake në afërsi të kufirit me Rusinë, në kuadër të një serie stërvitjesh të përbashkëta të NATO-s që po zhvillohen në rajonet veriore të Evropës. Ky zhvillim vjen në një periudhë tensionesh të shtuara të sigurisë në kontinent.
Manovrat e artilerisë të quajtura “Northern Strike 26” kanë nisur vetëm rreth 70 kilometra larg kufirit rus, duke përfshirë skenarë të ndryshëm luftarakë të simuluar në kushte sa më afër realitetit operacional.
Në stërvitje marrin pjesë një numër i madh shtetesh aleate, përfshirë Estoninë, Lituaninë, Norvegjinë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Italinë, Hungarinë, Poloninë dhe vetë Finlandën.
Pjesëmarrja e gjerë e forcave të NATO-s thekson koordinimin dhe gatishmërinë e përbashkët të aleancës në këtë pjesë strategjike të Evropës.
Sipas burimeve ushtarake, qëllimi kryesor i këtyre stërvitjeve është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet forcave aleate, testimi i aftësive të reagimit të shpejtë dhe përgatitja për skenarë të mundshëm të konfliktit të armatosur.
Ushtrimet përfshijnë përdorimin e artilerisë së rëndë, koordinimin e njësive tokësore dhe simulime të operacioneve në kushte të vështira klimatike.
Autoritetet ushtarake kanë theksuar se këto manovra janë pjesë e planit të rregullt të stërvitjeve të NATO-s dhe synojnë rritjen e sigurisë kolektive në rajon. Megjithatë, afërsia me kufirin rus e bën aktivitetin të ndjekur nga afër edhe në aspektin diplomatik dhe gjeopolitik. /Telegrafi/