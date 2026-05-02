Gjermania po përgatitet për luftë, rrit kapacitet ushtarake - modernizon portet detare
Gjermania po ndërmerr hapa të rinj për përgatitjen e infrastrukturës së saj në rast të një përshkallëzimi të mundshëm të tensioneve me Rusinë, duke përfshirë edhe skenarë lufte në kuadër të NATO-s.
Një nga projektet më të rëndësishme është rindërtimi dhe modernizimi i portit të Bremerhavenit, i konsideruar si porti më i madh automobilistik në Evropë.
Ky objekt strategjik pritet të shndërrohet në një nyje kryesore logjistike për transportimin e pajisjeve të rënda ushtarake, përfshirë tanket Leopard dhe mjete të tjera të blinduara të përdorura nga ushtritë e NATO-s.
Sipas planeve të përgatitura nga autoritetet gjermane, ky port do të ketë një rol kyç edhe në lëvizjen e shpejtë të trupave aleate.
Në rast të një konflikti të mundshëm, infrastruktura e re do të mundësojë transportimin e qindra mijëra ushtarëve të NATO-s drejt lindjes së Evropës, nëse situata me Rusinë përshkallëzohet më tej.
Për realizimin e këtij projekti është parashikuar një investim i konsiderueshëm prej rreth 1.35 miliard eurosh nga buxheti shtetëror, duke e bërë atë një nga projektet më të mëdha të infrastrukturës ushtarake-logjistike në vend.
Megjithatë, sipas raportimeve të Bloomberg, pavarësisht këtyre investimeve në fushën e mbrojtjes dhe logjistikës ushtarake, Gjermania ende përballet me sfida në modernizimin e përgjithshëm të infrastrukturës civile.
Raporti thekson se vendi mbetet ende larg një gatishmërie të plotë ushtarake, sidomos në aspektin e koordinimit dhe kapaciteteve të shpejta të reagimit. /Telegrafi/