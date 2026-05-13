Finalja e Kupës së Italisë, Lazio - Inter: Sarri dhe Chivu me më të mirët
Fituesi i edicionit të 79-të të Kupës së Italisë (Coppa Italia) do të përcaktohet sonte pas 90 minutave, ndërsa nëse rezultati mbetet i barabartë, ndeshja do të shkojë në vazhdime dhe, nëse është e nevojshme, edhe në penallti.
Interi e sheh këtë finale si mundësi për të kompletuar “dopietën”, pas triumfit në Serie A dhe fitimit të Scudettos. Në anën tjetër, Lazio synon trofeun, por edhe një objektiv po aq të rëndësishëm: sigurimin e një bilete për në Ligën e Evropës.
Skuadrat vijnë në këtë përballje vetëm një javë pas ndeshjes në kampionat, ku Nerazzurrët fituan bindshëm 3-0, megjithëse kjo finale luhet në terren neutral.
Për Lazion, i gjithë sezoni varet nga kjo ndeshje, pasi në Serie A skuadra po lufton dhe ka vështirësi edhe për të siguruar një pozitë brenda 10-shes së parë.
Maurizio Sarri dhe Cristian Chivu kanë zbuluar formacionet zyrtare.
Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
/Telegrafi/