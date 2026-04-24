Filmi "The Devil Wears Prada 2" po shkakton reagime të ashpra, njerëzit në rrjetet sociale janë të revoltuar për detajet nga trailer-i
Një personazh dytësor në trailerin e filmit “The Devil Wears Prada 2” ka shkaktuar reagime të ashpra në rrjetet sociale, madje para se filmi të dalë në kinema.
Klipi 38-sekondësh i postuar nga 20th Century Studios në mediat sociale më 16 prill është krijuar për të prezantuar "asistentin e ri të ish-asistentit" Jin Chao, i luajtur nga Helen J. Shen.
Ajo shfaqet duke prezantuar veten dhe duke folur me Andy Sachs, luajtur nga Anne Hathaway, i cili së fundmi është rikthyer në punë në revistën Runway.
Megjithatë, klipi u prit me reagime të ashpra në mediat sociale, me postime që e akuzonin atë për "racizëm të hapur anti-aziatik" të shikuara miliona herë.
Kritika duket se përqendrohet në disa elementë të ndryshëm. Personazhi vesh rroba të shkujdesura dhe syze, ndryshe nga personazhet e tjerë që shihen në klip, duke çuar në pretendime se krijuesit e filmit po përdorin një stereotip të vjetëruar.
Rrëfimi i saj i arritjeve akademike ka nxitur gjithashtu pretendime se personazhi kontribuon në stereotipin se njerëzit aziatikë perceptohen si "nerdë".
Postime të tjera në mediat sociale kritikuan gjithashtu emrin e personazhit, duke thënë se tingëllonte në mënyrë të pakëndshme i ngjashëm me një fyerje raciste.
Ky vazhdim i shumëpritur do të dalë më 1 maj dhe më parë është kritikuar për partneritetin e markës me zinxhirin e kafesë Starbucks. /Telegrafi/