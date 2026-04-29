Filkov: LSDM bllokon me vetëdije reformat në Kodin Zgjedhor
Për shkak të mungesës së LSDM-së, u shty seanca e katërt e Grupit të Punës për Reformat në Legjislacionin Zgjedhor, një proces nga i cili varet drejtpërdrejt besueshmëria e zgjedhjeve dhe besimi i qytetarëve.
Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, informoi se partitë politike kishin paraqitur vërejtje dhe komente shtesë mbi rekomandimet e OSBE/ODIHR-it. Gjithashtu, në tryezë ishin propozimet e institucioneve të përfshira në procesin zgjedhor, me të cilat ne, si Ministri e Drejtësisë, patëm takime konstruktive në periudhën e kaluar: Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, Agjencia për Administratë dhe iniciativat e pavarura civile.
“Megjithatë, ajo që mungon sot është pikërisht ajo që nevojitet më shumë, pjekuria politike.
Nuk mund të flasim për zgjedhje të drejta dhe demokratike dhe në të njëjtën kohë të mos marrim pjesë në procesin që duhet të sigurojë ato standarde. Demokracia nënkupton dialog, kompromis dhe përgjegjësi të përbashkët.
Sot patëm mundësinë të shihnim fytyrën e vërtetë të partisë politike të humbur për fat të keq, e cila, me një sërë lëvizjesh të gabuara të nxitura nga interesa të ngushta partiake, bllokon me vetëdije axhendën e reformave dhe pengon përparimin evropian të vendit. LSDM zgjodhi të mos jetë pjesë e procesit në një kohë kur po merren vendime thelbësore. Kjo është provë se angazhimet e tyre për një të ardhme evropiane janë vetëm deklarative, dhe realiteti është diçka krejtësisht e kundërt”, deklaroi Filkov.
Ministri theksoi se kjo nuk është hera e parë që LSDM është sjellë kështu.
"Me sjelljen e papërgjegjshme të LSDM-së deri më tani dhe mospjesëmarrjen në grupin punues për reformat në legjislacionin zgjedhor, 4 milionë e 281 mijë e 623 euro janë në rrezik të drejtpërdrejtë. Dhe, me bllokimin e Ligjit për Prokurorinë Publike në Kuvend, edhe 6 milionë e 422 mijë e 623 euro shtesë. Para që, sidoqoftë, mund ta lehtësojnë procesin e reformave dhe ta përmirësojnë situatën në gjyqësor për secilin prej qytetarëve tanë”, tha Filkov./Telegrafi/