Filipçe: Siljanovska pranoi se OBRM-PDUKM-ja i ka gënjyer qytetarët me vite për identitetin dhe Marrëveshjen e Prespës
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, tha në konferencën e sotme për shtyp se Presidentja Gordana Siljanovska Davkova, me deklaratën e saj për Marrëveshjen e Prespës, pranoi se OBRM-PDUKM-ja i ka gënjyer qytetarët me vite për identitetin dhe Marrëveshjen e Prespës.
Siljanovska: Marrëveshja e Prespës konfirmon qartë ekzistencën e popullit maqedonas me historinë dhe gjuhën e vet
"Gordana Siljanovska deklaroi se nuk do ta përmendte kurrë Maqedoninë e Veriut. Hristijan Mickoski tha se ndërsa ishte në VMRO, Marrëveshja e Prespës nuk ishte një punë e mbaruar. Dhe çfarë ndodhi tani? Presidentja Gordana Siljanovska Davkova deklaroi publikisht se Marrëveshja e Prespës konfirmon dhe ruan identitetin kombëtar maqedonas", tha Filipçe.
Ai shtoi se OBRM-PDUKM-ja i ka gënjyer qytetarët me vite përmes manipulimit dhe propagandës përmes mediave të saj dhe kërkoi që Kryeministri Mickoski të kërkojë falje për propagandën që ka bërë me vite.
"Me një propagandë shumë të fortë, u servir, çdo ditë, përmes të gjithë medias dhe makinerisë partiake. Mediat e Orbanit, ferma e trollëve e importuar nga partia simotër SNS nga Serbia dhe përmes platformës bot. Asgjë nuk është shitur, asgjë nuk është kërcënuar.
I kërkoj Hristijan Mickoskit të dalë dhe të kërkojë falje në emër të tij dhe në emër të partisë së tij. Kur ai dinte të gjunjëzohej dhe të lutej të vinte në pushtet, tani mund të dalë dhe të kërkojë falje për gënjeshtrat dhe propagandën që ka bërë me vite", tha Filipçe./Telegrafi/